Dans de nombreux pays, la littératie des adultes à la peine

En décembre dernier, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié la dernière édition de son rapport « Évaluation des compétences des adultes », qui ouvre le deuxième cycle, mené jusqu’à présent dans 31 pays et économies.

Le précédent cycle, qui s'est déroulé entre 2011 et 2018 dans 39 pays, a permis d'interroger 245.000 adultes sur leurs compétences, un panel qui vise à représenter 1,15 milliard de personnes tout de même. La vague de collecte de données utilisées pour le rapport « Évaluation des compétences des adultes » publié en décembre dernier a eu lieu en 2022 et 2023.

Un recul global des compétences

En s'appuyant sur les réponses fournies par des adultes âgés de 16 à 65 ans, l'OCDE relève que le niveau moyen de compétences en littératie est resté stable ou a reculé dans une majorité des pays et économies participants à l'enquête. Seuls le Danemark et la Finlande peuvent faire état d'un niveau en hausse, sur les dix dernières années.

En France, entre 2012 et 2023, les compétences des adultes en compréhension de l’écrit ont diminué (28 % des adultes ont un niveau de maîtrise « faible » contre 22 % il y a dix ans). Concernant la numératie, la situation serait sensiblement similaire, voire légèrement plus positive.

« Les résultats sont plus positifs s’agissant de la numératie, huit pays ayant amélioré leur score, la Finlande et Singapour en tête », indique l'OCDE. L'organisation note que les individus ayant obtenu un score élevé en numératie ont plus de probabilité (11 points de pourcentage de plus) de se déclarer en bonne ou en excellente santé que ceux dont les compétences en numératie sont faibles.

Cependant, cette tendance à la baisse en littératie comme en numératie reste s'applique à toutes les tranches d'âges, dans les pays où elle s'observe. Et ce, malgré la progression généralisée des niveaux d’études : d'ailleurs, le niveau de compétences des diplômés de l’enseignement supérieur a diminué ou stagné dans la plupart des pays.

Une perpétuation des inégalités

Un niveau d’études élevé n’est pas nécessairement synonyme de compétences supérieures, surtout lorsque l'on compare les situations entre les pays. Ainsi, des diplômés finlandais du deuxième cycle du secondaire présenteront-ils de meilleurs résultats que les diplômés du supérieur dans plusieurs pays, parmi lesquels le Chili, Israël et la Lituanie.

Ces différences de niveaux s'expliquent par les disparités économiques entre les pays et la qualité du système scolaire, mais aussi par la manière dont est assurée la formation tout au long de la vie.

Sans surprise, les disparités socio-économiques influent sur les compétences des adultes, et en particulier sur la littératie : les adultes dont les parents sont très instruits ont généralement des scores plus élevés. En Israël, Suisse et Hongrie, la différence dans les niveaux moyens de compétences des adultes, en tenant compte du niveau d’études des parents, est particulièrement élevée (de 43 à 34 %). À l'inverse, en Espagne, ce poids de l'héritage culturel est bien plus moindre (7 % environ).

En France, 6 % des individus ayant grandi dans un ménage de cadres ont une faible maîtrise en littératie à l’âge adulte, contre 28 % de ceux ayant vécu dans un ménage d’ouvriers, relève la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

Les populations les moins instruites subissent également le plus important recul des compétences en littératie et en numératie, observe l'OCDE.

Donner la priorité aux compétences

En guise de pistes pour améliorer la situation, l'OCDE suggère aux gouvernements de travailler sur un meilleur alignement entre l’enseignement et le marché du travail. « Un tiers environ des travailleurs dans les pays de l’OCDE sont en situation d’inadéquation par rapport à leur emploi, qu’il s’agisse de leur diplôme, de leurs compétences ou de leur domaine d’études », indique ainsi l'organisation.

Elle estime que les coûts économiques et sociaux de ce décalage sont considérables, « surtout dans le cas des travailleurs surqualifiés ». Salaires moindres et insatisfaction au travail font partie des principaux désagréments.

Le décalage serait intensifié par « la lenteur avec laquelle les programmes de formation s’adaptent à l’évolution des besoins des entreprises ». « Pour remédier à ces problèmes, les pouvoirs publics doivent investir dans la reconnaissance, la valorisation et la certification des compétences, y compris de celles acquises sur le marché du travail, offrir des possibilités de formation flexibles et modulaires, et améliorer les services d’orientation professionnelle », insiste encore l'OCDE.

Les résultats de l'étude sont accessibles à cette adresse.

