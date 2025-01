Découverte et partage littéraire au Bistrot Lisez-vous le belge ?

Premier événement le mercredi 15 janvier à 12h30.

Lisez-vous le belge ? Bistrot littéraire

Venez découvrir lors d’une rencontre deux nouveautés de la rentrée littéraire d’hiver :



Véronique Sels, Le livre des possibles, Genèse Edition

En janvier 1943, Justine, étudiante , découvre un bébé endormi qu’elle va adopter. Elle prend aussi possession à cette occasion d’un « livre des possibles » qui va façonner l’histoire d’une famille sur quatre générations et aidera chacun des protagonistes à devenir la version la plus aboutie de lui-même.

Sandra de Vivies, La femme du lac, Cambourakis

Fascinée par une boîte de négatifs dont elle a fait l’acquisition sur un marché à Berlin, une femme y distingue la silhouette d’une autre femme, dont elle imagine l’existence, ayant grandi sous le régime nazi, formatée par cette idéologie de la « normalité » et de la performance.

Aux réflexions nées de cette découverte se greffe une interrogation sur la propre trajectoire de la narratrice : pourquoi a-t-elle été attirée par cette femme et ces photos ? Au fil de cette double enquête historique et sensible, Sandra de Vivies traque les trajectoires perçues comme non conventionnelles et interroge les possibilités de leur existence.