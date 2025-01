À Strasbourg, des Rencontres Internationales pour l’Écologie du livre

Intitulées « Lire pour la planète », les Rencontres Internationales pour l’Écologie du livre clôtureront Strasbourg Capitale mondiale du livre, un signal fort et une place importante donnée à cette question cruciale pour l'avenir du secteur et de la société.

Du 14 au 16 avril prochains, de 10h à 18h, les intervenants et les tables rondes se succèderont, afin d'aborder toutes les thématiques relatives à l'écoresponsabilité de la chaine du livre. Ces journées sont gratuites, écolabellisées et ouvertes au public.

Leur programmation, élaborée par un comité scientifique réunissant des experts à l'échelle nationale et internationale, bénéficiera d'une retransmission en direct des événements, avec traduction simultanée pour une accessibilité dans le monde entier.

Au programme de ces Rencontres, un grand dialogue inaugural, « Lire pour la planète », qui réunit des personnalités et scientifiques de renom, une dizaine de tables rondes, la remise du Prix du roman d’écologie avec les six écrivains finalistes, et une table ronde finale sur le rôle des artistes et écrivains dans la transition écologique.

Une fresque du livre sera également déployée, en grand format, afin de sensibiliser les publics aux enjeux écologiques de la filière : elle s'inspire de la fameuse Fresque du climat, un jeu sérieux et collaboratif qui permet, à l'aide de cartes, de comprendre les causes et les enjeux des changements climatiques.

Plus d'informations à cette adresse.

Photographie : illustration pour un tract du Syndicat de la librairie française (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com