Librairies, cinéma, musique... Découvrir la culture du monde sur RFI

Un nouveau souffle culturel sur les ondes de RFI : Sur le pont des arts, produit et animé par Nathalie Amar, prend ses quartiers au quotidien. Avec des invités de choix et des reportages de terrain, l'émission propose de découvrir l'actualité culturelle internationale, particulièrement africaine, française et francophone. Au programme cette semaine : adaptation cinématographique, polar et musique brésilienne.