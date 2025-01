Au-dedans, de Will McPhail, lauréat du prix BD Fnac France Inter 2025

Au-dedans a été élu lors d’une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac parmi les 5 bandes dessinées finalistes préalablement sélectionnées par un jury grand public, sur la base des 20 albums coups de cœur de l’année 2024 des libraires Fnac et des équipes de France Inter. Et c'est le premier roman graphique de Will McPhail, dessinateur du New Yorker, qui a été retenu.

Au-dedans, écrit et dessiné par McPhail est un récit vivifiant et émouvant centré sur la personne de Nick, un jeune homme renfermé qui va lentement s’éveiller au monde. Un titre très apprécié puisqu’il avait déjà reçu le prix Comics de la Critique ACBD 2024.

Centrée sur Nick, jeune homme introverti, le récit suit son éveil progressif au monde qui l'entoure. Nick, illustrateur citadin, partage son existence entre ses projets personnels et un emploi alimentaire dans une agence de publicité. Fréquentant cafés et bars à bière artisanale, il est profondément conscient d'un vide dans sa vie, un vide qu'il associe à l'absence des autres et de leurs univers intimes.

Loin de se réduire à une simple critique ou à une autobiographie d'un millénial parmi tant d'autres, cette chronique explore le fossé universel qui nous sépare les uns des autres. Que ce soit avec le barista du coin, les membres de sa famille, ou Wren, une oncologue dont la rencontre marquera un tournant douloureux dans son existence, Nick se heurte à la sensation qu'un monde d'interactions humaines lui échappe.

C’est dans un moment tragique qu’il parviendra à s’ouvrir aux autres. Porté par un style graphique alternant noir et blanc et couleurs, reconnaissable entre mille, Au-dedans se révèle à la fois poignant, frais et empreint d’humour. Avec cette œuvre, Will McPhail transcende le roman graphique, offrant une réflexion pleine de compassion et d’intensité sur le spectre de l’isolement dans nos sociétés contemporaines.

Un extrait de cet album est proposé en fin d'article.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com