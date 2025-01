Conciliabule : Pénélope Bagieu à la tête d'une émission sur la BD

France Télévisions annonce un nouveau magazine entièrement consacré à la bande dessinée, une lecture plébiscitée chaque année par des millions de Français et Françaises... Et, pour en parler, qui de plus qualifiée qu'une autrice-dessinatrice ? Pénélope Bagieu, plusieurs années après les chroniques vidéo de titres pour madmoiZelles, revient ainsi devant la caméra...

Conciliabule proposera en effet, à chaque émission, de découvrir le parcours d’un auteur de BD, lors d’un tête-à-tête avec Pénélope Bagieu, au sein d'un chaleureux bistrot du quartier de la Butte aux Cailles. L'enregistrement est d'ailleurs réalisé en présence d'un public.

Le dialogue entre artistes, « avec des mots en réponse aux dessins, et des dessins en réponse aux mots », offrira une nouvelle perspective sur des œuvres, principalement celle de l'invité, mais pas uniquement. Chaque émission durera 52 minutes, largement de quoi développer les thématiques abordées.

Catherine Meurisse pour la première

Pour la première émission de Conciliabule, Pénélope Bagieu aura le plaisir de recevoir Catherine Meurisse.

Dessinatrice, autrice, caricaturiste, reporter et illustratrice d’albums pour la jeunesse, elle est une artiste prolixe, amoureuse de la nature, des dessins de presse, des grands peintres et de la littérature, faisant d’elle une autrice tour à tour philosophe, drôle, poète et naturaliste. Elle a récemment publié Le Passage, aux éditions Barbier, et Humaine, trop humaine, chez Dargaud.

Pénélope Bagieu naît en 1982, à Paris. Après des études aux Arts déco de Paris, puis à la Central Saint Martins de Londres, elle crée en 2007 « Ma vie est tout à fait fascinante », un blog dessiné où elle expose la vie quotidienne d'une jeune Parisienne avec un humour et une grâce qui font mouche. Elle signe un premier long récit avec Cadavre exquis, en 2010, puis une première biographie avec California Dreamin' (Harvey Award 2018).

Le grand succès du diptyque Culottées est suivi par une adaptation de Sacrés Sorcières de Roald Dahl, puis par un récit autobiographique, Les Strates.

La réalisation de l'émission est assurée par Julien Faustino, et la production confiée à Morgane Production.

« La bande dessinée est l'un des loisirs favoris des Français, avec près de 85 millions d'albums vendus chaque année… et pourtant, pendant plus de 40 ans, il n’existait aucun rendez-vous télévisuel consacré au 9e art. C’est face à ce constat qu’est né « Conciliabule », le nouveau magazine de France Télévisions entièrement dédié à la bande dessinée », indique le groupedans un communiqué.

Photographie : France Télévisions

