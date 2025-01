Charlie Hebdo, dix ans après : une analyse critique d'Aurélien Bellanger

Invité de l’émission C ce soir le 6 janvier sur France 5, l’auteur des Derniers jours du Parti socialiste est formel : « On savait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec Charlie Hebdo. »

L'ironie comme arme

L'auteur, comme dans son dernier roman, sépare deux Charlie : celui de la « contre-culture », « parallèle à la culture, un peu en cachette », héritier de Hara-Kiri ; et celui initié par Philippe Val, avec « des relents un peu islamophobes ».

Au sujet plus spécifiquement des caricatures du prophète Mahomet, il analyse : « On sait que la publication des caricatures obéissait à une dynamique compliquée qui, à défaut d’être directement islamophobe, était une façon de montrer la supériorité de l’Occident parce que nous, l’Occident, nous avions l’ironie. » Et de continuer : « Charlie Hebdo est devenu la pointe avancée du combat de l’Occident parce que l’Occident était capable d’une ironie dont les autres n’étaient pas capables. (...) Un véhicule de supériorité civilisationnelle. »

Dans son dernier roman, il faisait déjà se demander à ses personnages : « Charlie Hebdo était‑il encore un journal satirique ? Les dessinateurs qui l'avaient quitté en parlaient plutôt comme d’une agence intergouvernementale du rire. »

Il constate dans Les derniers jours du Parti socialiste que Charlie Hebdo, piégé par l’horreur qui l’a touchée, semble accéder à la vie éternelle — en tant que symbole des valeurs républicaines — tout en perdant ce qui faisait sa singularité.

La caricature, cet élément d’ironie, de rébellion, de légèreté et de nihilisme ultime, serait devenue l’emblème idéologique et politique le plus lourd de sens de notre époque. Récupéré par le pouvoir d’une manière qui nie tout ce pour quoi il existe, l’acte satirique serait vidé de sa substance. Cet hebdomadaire, radicalement moqueur et de tradition libertaire, serait ainsi devenu l’outil de l’ordre politique en place, le « Journal officiel de la République française ».

Une logique droitière ?

Toujours dans l'émission présentée par Karim Rissouli, Aurélien Bellanger confie encore : « Spontanément, ma réaction était de ne pas aller à la manifestation du 11 janvier », au lendemain des attentats, pour désaccord avec la ligne éditoriale de l'hebdomadaire.

La chroniqueuse Laure Adler a rétorqué à l'écrivain que ce n'est pas une raison pour assassiner les dessinateurs de Charlie Hebdo.

Ce dernier entend, de son côté, pointer comment « l'usage du symbole, la défense de Charlie, s'inscrit dans une logique droitière dans notre société, qui est aujourd'hui le problème urgent qui se pose ».

Face à ces propos, plusieurs internautes et figures médiatiques se sont élevés sur les réseaux sociaux, parmi lesquels Sophia Aram, qui par de « l'écrivaillon mondain ».

Ce 7 janvier à 00h05 sur France 2 et sur france.tv, un documentaire de 52 minutes réalisé par Jérôme Lambert et Philippe Picard, plonge au cœur de la rédaction de Charlie Hebdo. Le point culminant de ce documentaire est la préparation d'un numéro spécial publié le même jour.

Toujours ce 7 janvier, trois commémorations des attentats de janvier 2015 se sont déroulées rue Nicolas-Appert, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo ; boulevard Richard-Lenoir, là où le lieutenant Ahmed Merabet a été assassiné ; et devant l'Hyper Cacher porte de Vincennes, site d'une prise d'otages. Ces attaques tragiques ont coûté la vie à 17 personnes au total.

