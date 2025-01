Condamné, Nicolas Sarkozy est-il encore conforme à l'éthique de Lagardère ?

Alors que s'ouvre son procès portant sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable dans une autre affaire. Celle qui est présentée sous le patronyme « Bismuth », adopté par l'ex-président dans ses échanges avec Gilbert Azibert, haut magistrat à la Cour de cassation, pour obtenir de lui des informations sur l’affaire Bettencourt. L'avocat de l'homme politique, Thierry Herzog, était aussi impliqué.

Le 18 décembre, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des trois hommes, confirmant ainsi leurs condamnations. Sarkozy écope de trois ans de prison, dont un ferme sous surveillance électronique, et trois ans de privation des droits civiques, Herzog de la même peine — avec interdiction d’exercice de la profession d’avocat pendant trois ans — et Azibert de trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme.

Administrateur légitime...

Malgré le recours annoncé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les peines infligées à Nicolas Sarkozy ne sont pas suspendues. Un juge de l’application des peines doit décider, avant le 18 janvier, de la manière dont la peine de prison sera exécutée, avec pose d'un bracelet électronique. Dès le 28 janvier, date de son 70e anniversaire, Sarkozy pourra toutefois demander une libération conditionnelle à la justice — qui ne sera pas automatiquement accordée.

La privation des droits civiques de Nicolas Sarkozy porte sur son droit de vote, son éligibilité, son droit d'exercer une fonction juridictionnelle, son droit de témoigner en justice et celui d'être tuteur ou curateur. Sa peine de prison ferme, elle, a été aménagée directement en « détention à domicile sous surveillance électronique ».

Ici encore, le juge de l’application des peines décidera du périmètre dans lequel Nicolas Sarkozy peut se déplacer librement : s'il en sort, une alerte se déclenchera. Et, si ces infractions sont trop fréquentes, l'ex-président pourrait bien passer par la case prison... Dans tous les cas, Nicolas Sarkozy devra solliciter le juge de l’application des peines pour ses déplacements, ses éventuels changements d'emplois ou de lieux de résidence, qui pourra accorder ou non son autorisation.

Libération cite ainsi les séances de dédicaces auxquelles l'auteur Nicolas Sarkozy pouvait se prêter il y a encore quelques semaines : il n'est pas certain que la justice permettra à la promotion de se dérouler comme prévu...

Depuis le mois de février 2020, Nicolas Sarkozy siège au conseil d'administration du groupe Lagardère, en tant qu'administrateur indépendant : son nouveau statut de condamné n'entre a priori pas en contradiction avec cette fonction. Il pourra par ailleurs participer aux réunions du conseil : en personne, si le juge de l'application des peines l'y autorise, mais aussi « par des moyens de visioconférence, de télécommunication, ou tout autre moyen reconnu par la législation », comme l'indique le groupe dans ses statuts.

... mais moralement contestable ?

Pas incompatible avec ses démêlés judiciaires, la présence de Sarkozy au sein du conseil d'administration de Lagardère est-elle pour autant soutenable ? Interrogé au moment de la condamnation en appel de l'administrateur indépendant, en mai 2023, le groupe Lagardère nous avait répondu sans trop d'hésitation.

« Un pourvoi en cassation a été annoncé et M. Nicolas Sarkozy demeure par conséquent présumé innocent. Ce jugement de cour d’appel n’affecte en rien la capacité de Monsieur Nicolas Sarkozy à exercer ses fonctions de membre du Conseil d’Administration de la Société », nous indiquait-on par mail, quelques heures seulement après l'envoi de notre question.

Signe d'une situation plus inconfortable, nos nouvelles interrogations, posées en regard de la confirmation de la Cour de cassation, n'ont pas obtenu de réponses. Les autres membres du conseil d'administration de Lagardère sont restés tout aussi silencieux, ce qui est plus compréhensible, puisqu'ils sont soumis à un strict accord de confidentialité.

La présence maintenue de Nicolas Sarkozy au conseil d'administration de Lagardère se heurte également à la politique du groupe en matière d'éthique et de conformité, mise en avant sur son site.

« La réussite du groupe Lagardère repose sur un ensemble de principes et de valeurs forts qui forment le socle de son identité et qui ont toujours guidé son action. L’intégrité et l’excellence des femmes et des hommes qui composent notre Groupe constituent ainsi l’un de nos atouts les plus précieux pour la conduite de nos activités », écrivait même Arnaud Lagardère, PDG Lagardère SA et de Hachette Livre en préambule d'un Code de conduite anti-corruption datant de janvier 2023...

Condamné pour corruption et trafic d’influence, Nicolas Sarkozy peut-il faire valoir son « intégrité » et renouveler son adhésion à ces codes ? Il devrait, en tout cas, avoir signé en 2020 une « Déclaration de prise de connaissance » du Code d'éthique, en tant que collaborateur du groupe Lagardère...

Photographie : Nicolas Sarkozy, en 2019 (Jacques Paquier, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com