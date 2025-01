Ne pas plier face aux réseaux : un écrivain propose “Le test de Courbet

Tout a commencé sur Mastodon, lorsqu’un contact m’a interpellé au sujet de ma récente présence sur Substack, m’expliquant : « Je n’y suis pas, parce qu’ils défendent la liberté d’expression des nazis. » Je suis donc allé lire l’article de Numerama qu’il partageait avec moi, et m’interrogeait sur ma présence sur Substack, moi qui refusais d’être sur X, ou Facebook, ou Instagram, en raison des choix politiques et éditoriaux de leurs propriétaires.

Tout cela m’inspira une expérience : tester la modération de quelques plateformes face à l’art, en me servant du fameux tableau de Courbet, L’Origine du monde, comme révélateur.

Couvrez cette plateforme...

Ce tableau, peint par Gustave Courbet en 1866, n’a cessé de nous amener à nous interroger sur notre rapport à la censure et à la liberté d’expression artistique.

D’abord caché derrière un rideau vert chez son premier propriétaire, puis soigneusement dissimulé derrière un cadre à double fond pendant des années chez Jacques Lacan, il fait aujourd’hui partie des collections du musée d’Orsay. En 2011, Facebook en censurait encore les reproductions photographiques, provoquant un débat juridique avec un utilisateur français. Cette histoire de censure et de visibilité en fait un test particulièrement pertinent pour évaluer la maturité (ou le laxisme) des plateformes numériques.

En 1950, Alan Turing proposait son test célèbre sur l’intelligence artificielle : si une machine peut converser avec un humain sans que celui-ci puisse déterminer sa nature artificielle, elle peut être considérée comme « intelligente ».

En 2025, je propose le « test de Courbet » : si une plateforme censure L’Origine du monde tout en tolérant des discours à caractère haineux, elle échoue à démontrer une intelligence sociale et artistique fondamentale.

L'origine du monde

... que je ne saurais voir ?

Mardi 7 janvier 2025, en début d’après-midi, j’ai donc posté ce tableau sur trois plateformes – Substack, Bluesky et Mastodon. Dix heures après, les résultats sont révélateurs de leurs philosophies respectives. Je n’ai pas effectué ce test sur X, Facebook et Instagram, n’étant pas présent sur ces plateformes et ne souhaitant pas l’être.

Les lecteurs qui y sont actifs sont invités à réaliser ce test et à partager leurs résultats. [Ndlr : en outre, la relation conflictuelle entre le tableau de Courbet et les outils de Meta est déjà amplement documentée]

Je procède à un test - que j'appelle "le test de Courbet". N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/l... #test #art #courbet #orsay



[image or embed] — David Camus 🇺🇦 (@davidcamus.bsky.social) 7 janvier 2025 à 13:08

Ok, déjà un premier résultat du test : sur Bluesky, le tableau vient d'être caché (pas par moi) par le message "contenu pour adultes" Okay, first test result: on Bluesky, the picture has just been hidden (not by me) by the message “adult content”.



[image or embed] — David Camus 🇺🇦 (@davidcamus.bsky.social) 7 janvier 2025 à 14:15

Les résultats

Sur Mastodon, non seulement le tableau n’a pas été censuré, mais il a suscité quelques réactions amusées (et amusantes), et curieuses de voir le résultat. Sur Substack, il est resté visible et a même reçu un « like » (mais j’ai très peu de subscribers). Quant à Bluesky, son système de modération s’est révélé le plus sophistiqué : le contenu est automatiquement marqué « pour adultes », mais chaque utilisateur peut ajuster ses paramètres pour voir ou masquer ce type de contenu, comme dans un musée qui préviendrait ses visiteurs avant une salle particulière.

Cette approche contraste avec celle de Facebook en 2011, qui pratiquait une censure pure et simple. Censure qui me conduisit, à l’époque, à me désinscrire de cette plateforme.

Aujourd’hui, ce test m’aide à choisir mes plateformes. Si une plateforme tolère (je ne dis pas « promeut », comme le font X et Meta) au nom de la « liberté d’expression » (à l’anglo-saxonne) la désinformation ou des discours froissant ma sensibilité, mais ne m’oblige pas à y être exposé, et ne censure pas « L’Origine du monde », alors cette plateforme est — peut-être — pour moi.

Ce qui ne signifie pas qu’elle soit pour vous ; chacun son degré de sensibilité politique, culturelle, etc. On a aussi le droit de faire le choix de ne pas être exposé à certains contenus, comme on souhaite être laissé tranquille lorsqu’on discute entre amis dans un café. Personne n’a envie d’être enquiquiné par le pochetron du coin.

En guise de préconclusion

Ce test de Courbet n’est évidemment qu’un indicateur parmi d’autres pour évaluer une plateforme. D’autres critères entrent en jeu : la qualité des contenus, la pertinence des discussions, la transparence de la modération, ou encore la protection des données personnelles.

Cependant, il révèle quelque chose d’essentiel : la capacité d’une plateforme à gérer la complexité culturelle et à respecter à la fois la liberté d’expression artistique et le choix des utilisateurs de gérer leur exposition aux contenus sensibles. Et si vous voulez discuter de tout cela, et n’êtes pas choqué.e par un admirateur de L’Origine du monde, vous savez où me trouver.

Bonus de la Rédaction : Et pourtant, elle Turing

Le test de Turing évalue la capacité d’une machine à imiter l’intelligence humaine de manière indiscernable pour un observateur humain. À ce titre, il représente un outil majeur dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) qui reproduit ainsi des comportements intelligents, et non une capacité à penser comme un humain.

Dans son fonctionnement, le test de Turing met en scène un interrogateur humain, un humain, et une machine, les deux derniers étant cachés et communiquant uniquement par écrit. L'interrogateur doit déterminer qui est la machine, tandis que celle-ci tente de se faire passer pour humaine. Si l'interrogateur ne distingue pas la machine de l'humain, la première réussit le test, prouvant sa capacité à copier l'intelligence humaine.



Les limites en sont toutefois connues : il ne mesure pas réellement la compréhension ou la conscience de la machine, mais sa capacité à singer les réponses humaines. De même, cette approche ne prend pas en compte d’autres formes d’intelligence, comme la créativité, les émotions ou la perception. Enfin, passer le test ne signifie pas nécessairement que la machine est consciente ou qu’elle possède une intelligence comparable à celle de l’humain.

Illustration : Gustave Courbet, Le désespéré, 1843-1845

Par David Camus

