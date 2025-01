Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, est mort

Né en 1928 à La Trinité-sur-Mer, en Bretagne, Jean-Marie Le Pen a perdu son père, marin-pêcheur, durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’installe par la suite à Paris où il se hisse jusqu'à la position de président de l'association des étudiants en droit, dit la « Corpo », dans le cadre de ses études à la faculté de droit de Paris. Il s'est ensuite engagé dans la légion pour participer à la guerre d'Indochine.

Dès 1956, il est élu député de Paris sous l’égide du populiste Pierre Poujade, et part combattre en Algérie début 1957. Il s'y serait livré à des actes de torture. Des documents et témoignages signaleraient sa participation active à des séances, notamment à la Villa des Roses à Alger. En janvier 2024, l'historien Fabrice Riceputi publie Le Pen et la torture - Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, chez Le Passager Clandestin, consolidant l'ensemble des preuves et témoignages accumulés au fil des années.

De retour au Palais Bourbon, il rompt avec Pierre Poujade et siège parmi les non-inscrits. Il est réélu en 1958 mais est battu en 1962 et dirige ensuite la campagne présidentielle de l'avocat d'extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancour, en 1965.

Le fervent partisan de l’Algérie française, proche des milieux nationalistes, participe à la création du Front National en 1972, entouré de figures controversées, dont l'ancien Waffen SS Léon Gaultier. Celui qui a hérité de la fortune d’Hubert Lambert en 1976 subit dans ses années un attentat qui détruit son appartement parisien. Lui et sa famille en réchappent indemnes.

En 1986, le retour du scrutin proportionnel aux législatives lui permet de faire élire trente-quatre députés FN. Parmi ses multiples déclarations controversées durant cette décennie, en 1987, il provoque un scandale en qualifiant les chambres à gaz de « point de détail de l’histoire de la Deuxième guerre mondiale ».

Il obtient 14,4 % des voix à la présidentielle de 1988 et 15 % sept ans plus tard. Le parti se fracture à la fin des années 1990 quand son ancien bras droit, Bruno Mégret, fonde le Mouvement national républicain (MNR). Il atteint le second tour de la présidentielle de 2002, engendrant un choc national, avant d'être largement battu par le président sortant Jacques Chirac au second tour. Il se présente une dernière fois en 2007 sans succès notable et cède les rênes du FN à sa fille Marine en 2011. De nouveaux « dérapages » entraînent son exclusion du parti en 2015.

Une bibliographie fournie

Jean-Marie Le Pen a publié plusieurs ouvrages au cours de sa carrière. En 1984, il sort un premier livre au titre programmatique, Les Français d'abord, publié chez Carrère-Lafon. L'année suivante, il poursuit sur sa lancée avec La France est de retour, chez le même éditeur.

Parmi ses autres ouvrages, on peut citer en 1999, Lettres françaises ouvertes, avec des contributions de figures politiques comme Marie-France Garaud et Philippe de Villiers, publié d'abord chez Objectif France puis chez Godefroy de Bouillon.

Le premier tome de ses mémoires s'est vendu à 44.394 exemplaires, selon Edistat, le second à 15.230 exemplaires.

On attend toujours des réactions de cadres du RN, dont sa fille, ou d'autres figures de l'extrême droite comme Éric Zemmour ou Philippe de Villiers.

Jean-Luc Mélenchon, de La France Insoumise, a lui déjà partagé : « Le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a répandus, continue. »

Plus généralement, la plupart des internautes ironisent sur la disparition d'une des figures les plus controversées des dernières décennies en France...

Par Hocine Bouhadjera

