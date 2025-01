À Bruxelles, La langue pour habiter le monde

Ces deux journées, organisées en partenariat avec l’ADEB (Association des Éditeurs belges), la Foire du Livre et le Service général des LeOres et du Livre, ciblent prioritairement le public professionnel : les enseignantes et enseignants, en activité ou en cours de formation, les bibliothécaires, les médiatrices et médiateurs culturels.

Elles marqueront le coup d’envoi de la semaine de La Langue française en fête les 13 et 14 mars 2025 au BEL, sur le site de Tour & Taxis.

30 bougies

Depuis 30 ans, l’opération de sensibilisation La langue française en fête propose au (grand) public de la Fédération Wallonie-Bruxelles une semaine d’activités, centrée autour du 20 mars, pour jouer avec les mots et stimuler la créativité linguistique.

Cette opération se déploie en francophonie, relayée par les partenaires francophones du Réseau Opale (France, Québec, Suisse romande, Organisation internationale de la francophonie, Fédération Wallonie-Bruxelles), via le Livret « Dis-moi dix mots ».

Pour cette édition anniversaire, la Direction de la Langue française s’est associée à la Foire du Livre et à l’ADEB pour proposer deux journées professionnelles, articulées autour des questions de langue, de citoyenneté et d’environnement (thème de l’édition 2025), les 13 et 14 mars 2025, dans le cadre de la Foire du Livre.

Deux journées, deux thématiques fortes :

Les deux journées professionnelles visent un double objectif :

- Nourrir la réflexion des participants et participantes autour des enjeux contemporains de la

langue française et proposer au public professionnel des outils pour exploiter ces thématiques en classe,

- Rappeler l’importance de la langue et des livres comme vecteur d’épanouissement personnel et d’affirmation de ses idées.

Jeudi 13 mars 2025 – « Langue et citoyenneté »

La journée professionnelle du 13 mars 2025 est intitulée « Langue et citoyenneté ». Introduite par Valérie Glatigny, Ministre de l’Éducation, cette journée s’adresse principalement aux enseignantes et enseignants (fondamental, secondaire, supérieur), en activité ou en formation. La journée explorera le rôle de la langue dans la construction citoyenne des individus (réforme de l’orthographe, communication inclusive, etc.).

Elle proposera aussi des outils pédagogiques et des ouvrages (albums de jeunesse, romans, textes théoriques) en rapport avec les thèmes développés. Par ailleurs, l’opération de lecture publique Tout le monde lit, menée par l’ADEB, sera mise à l’honneur, par un partage des expériences en classe. La journée se terminera par une performance de la slameuse et poétesse Mel Moya, accompagnée de la violoncelliste Céline Chappuis.

Vendredi 14 mars 2025 – « Nature et LiOérature : l’écopoéque dans les livres jeunesse »

La journée professionnelle du 14 mars 2025 porte sur l'éco-poétique et s’adresse prioritairement aux bibliothécaires. Cette seconde journée, introduite par Yves Coppieters, Ministre de la Santé et de l’Environnement, abordera la manière dont la littérature rend compte de la problématique environnementale en renouvelant les façons de dire notre rapport à la nature. Des conférences et rencontres permettront d’aborder ce sujet sous différents angles – notamment à travers un dialogue entre Marine Schneider et Valentine Laffite, deux autrices-illustratrices belges. Une masterclasse de Mélanie Rutten clôturera la journée.

« La langue française est bien plus qu'un simple outil de communication, elle est le socle de notre identité et un pont entre les individus. En cette année anniversaire de La langue française en fête, nous célébrons non seulement les 30 ans de cette belle initiative, mais aussi la richesse et la vitalité de notre langue. Les colloques de mars 2025, axés sur la langue, la citoyenneté et l’écopoétique, offriront aux professionnels de l’enseignement et de la culture des clés essentielles pour enrichir l’apprentissage et faire vivre le français dans toute sa diversité et sa force créatrice. » - Elisabeth Degryse, Ministre-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre de la Culture

L'entrée est gratuite et ouverte à tous, avec une priorité donnée aux professionnels tels que les enseignants et les bibliothécaires. L'inscription est obligatoire et doit être effectuée via le formulaire disponible sur le site de la Foire du Livre.

Crédits photo : Foire du Livre de Bruxelles

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com