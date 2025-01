La dernière sélection du Prix IBBY Belgique francophone est connue

40 albums, et autant d'univers. Les finalistes des prix IBBY Belgique francophone viennent d’être dévoilés, dans un bouquet d’œuvres publiées par 21 maisons d’édition – petites et grandes – dont quatre belges. Une sélection où chaque page s’inscrit dans la mission de l’IBBY : rapprocher les enfants des livres et les aider à décrypter un monde en perpétuelle mutation.

Le suspense prendra fin le lundi 20 janvier, à 14 heures, lors de l’annonce des lauréat·e·s au Centre de littérature de Bruxelles. Une cérémonie publique où les créateurs et leurs éditeurs pourraient bien être de la partie, sous réserve de leur disponibilité. Un événement diffusé en direct sur la chaîne YouTube du CLJBxl.

À nouveau, cette troisième édition des prix IBBY est soutenue par la Fondation Monique Martin – Gabrielle Vincent, célèbre pour avoir donné vie aux personnages d’Ernest et Célestine. Une contribution précieuse qui souligne, une fois encore, l’importance de valoriser la littérature jeunesse.

Prix de l’album

Bertha et moi, de Beatrice Alemagna (l'école des Loisirs)

Aux champignons, de Camille Alessandroni (Le Diplodocus)

Les deux loups, de Madeline Roth et Pascale Breysse (Kilowatt)

Mon ami Coco, de Karine Daisay (Saltimbanque éditions)

Touche pas à mes kakis !, de Satomi Ichikawa (l'école des Loisirs)

Tomber 8 fois, se relever 9, de Frédéric Marais (Hongfei)

L'histoire de la vache noire, de Brune Bottero et Amandine Meyer (Seuil jeunesse)

Les Enfants de Madame O, de Jean-Christophe Cavallin et Jérémie Moreau (Albin Michel)

Un abri, de Adrien Parlange (La Partie)

Le gros Livre, de Delphine Perret (Les Fourmis Rouges)

Prix de l’album traduit

L'ourse et l'enfant, de Sylvie Bello et Cristiana Pezzetta (trad. Pauline Allart, La partie)

En route !, de Atinuke et Angela Brooksbank (trad. Ilona Meyer et Caroline Drouault, les éditions des éléphants)

Le Goût du Cresson, Andrea Wang et Jason Chin (trad. Chun-Liang Yeh, Hongfei)

Willow et Bunny, de Christopher Denise et Anitra Rowe Schulte (trad. Claire Billaud, Kaléidoscope)

Tu es une exploratrice, de Shahrzad Shahrjerdi et Ghazal Fathollahi (trad. Néda Khoshdoni Farahani, Alice Jeunesse)

Un anniversaire sous la neige, de Chiaki Okadaet Reiko Katayama (Seuil jeunesse)

L'autre côté, Jacqueline Woodson et E. B. Lewis (trad. Christiane Duchesne, D'eux)

À l'eau !, de Heejin Park (trad. Charlotte Gryson, CotCotCot)

Ce qui sera, de Johanna Schaible (La partie)

Un beau voyage, de Balint Zsako (Saltimbanque éditions)

Prix de l’album belge

Ombrella, de Pierre Alexis (La Partie)

Le voyage d'Irma, de Mathias Baijot (CotCotCot éditions)

Il y a aussi une T.rex, mais ce n'est pas le sujet, de Julie Douine et Noémie Favart (Versant Sud)

Matin Minet, d'Anne Herbauts (l'école des Loisirs)

Le Cas Canard, de Vincent Mathy (La Partie)

À tire-d'aile, de Pierre Coran et Dina Melnikova (CotCotCot éditions)

À la lisière, de Nina Neuray (La Partie)

Dévacance Colère, de Marina Philippart (MeMo)

Rue Bilal Balazar, d'Alice Babin et Marine Schneider (Albin Michel Jeunesse)

Dans le nez de la sorcière, de Michel Van Zeveren (L'école des Loisirs)

Prix de l’album drôle

Un bisou pour mon frère, d'Adrien Albert (L'école des loisirs)

Félicien le cochon magicien, de Christian Oster et Maud Begon (Albin Michel Jeunesse)

Les 7 ours nains contre le gros méchant loup, d'Emile Bravo (Seuil Jeunesse)

Le livre qui peut lire dans ton esprit, de Marianna Coppo (trad. Christian Demilly, Grasset Jeunesse)

Oskar et le comte, de Jean-Baptiste Drouot (Les fourmis rouges)

Manqué ! d'Antonin Faure (Les éditions des éléphants)

Le dodo des animaux, de Samir Senoussi et Henri Fellner (Gallimard Jeunesse)

Je suis un dragon ! de Sabina Hahn (trad. Rosalind Ellan-Goldsmith, L’école des loisirs)

Poux, manuel de survie en territoire humain, de Berta Páramo (trad. Coralie Artus-Jolly, Helvetiq)

Ketchup ou mayo? Le grand livre des choix impossibles, de Gilles Rapaport et Laurence Salaün (Seuil Jeunesse)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com