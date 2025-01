L’art oublié de la correspondance

Cette correspondance commence le 26 décembre 1794, peu de temps après leur rencontre, probablement chez un médecin, et dure jusqu’au 12 octobre 1803, date de la dernière lettre de Joseph Joubert à Pauline, qui est allée rejoindre son amant en Italie. Elle meurt le 4 novembre sans que l’on sache si elle aura pu lire les mots de son ami.

Consentir à être vous

Fille du comte de Montmorin Saint-Hérem, ministre de Louis XVI, et qui fut massacrée à l’été 1792, elle a échappé à l’arrestation et donc à la guillotine, contrairement au reste de sa famille.

À lire ces premières lignes, on se dit volontiers que cette correspondance, qui nous entraîne vers une mort annoncée (mais, de fait, nos aventures auront toutes la même fin), a l’air quelque peu lugubre. Que nenni ! Entre la préface de l’excellent historien et homme de radio qu’est Jean Lebrun et les bons mots croisés au détour de ces lettres, c’est en fait un réel bonheur que de tourner ces pages. Même la tristesse y est belle.

Quel ravissement que de parcourir les correspondances de gens d’esprit. On s’y rassure en y lisant qu’ils parlent également de la pluie et du beau temps et des ragots du temps, comme nous. Oui, oui, tout comme nous ! Et on se délecte de croiser, dans ce cas précis, des noms qui ont façonné l’Histoire sur plusieurs siècles : Madame de Staël, Benjamin Constant, Voltaire, Chateaubriand, Molière, Madame de Sévigné, Boileau, Socrate, Necker, Gibbon, Bonaparte, Le Tasse, La Bruyère.

On rit de bon cœur en lisant ce que Joseph Joubert écrit sur Kant : « Un créateur d’ombres opaques qui séduit et, séduisant les autres par cette opacité même, croit et fait croire qu’il y a, dans ces abstractions ténébreuses, une solidité qui, certes, n’y est pas. » Ou encore sur Madame de Staël : « Si vous aimiez mieux voir Mme de Staël ici qu’à Sens, votre chambre verte est à votre service. Je serai, je crois, assez fort pour ne pas céder au désir de la voir et de fuir le danger de l’entendre. »

Des rires aux larmes...

De rire encore lorsque Pauline de Beaumont parle d’aller voir un curé qui semble aimer la bonne chère : « J’aurais bien voulu présenter à M. le curé mon souvenir accompagné d’un pâté, mais je suis obligée de me présenter toute seule. » Imaginez le désarroi de notre homme d’Église.

En 1921, un vaccin était mis au point, mais pas totalement efficace pour lutter contre la tuberculose, et en 1940, aucun médicament ne soignait cette maladie. Aujourd’hui encore, le traitement est long. Pauline de Beaumont n’avait donc aucune chance d’en réchapper, mais enfin, n’aurait-elle pas pu rester en France et s’éviter un long voyage sur des chemins chaotiques qui a probablement précipité le fatal dénouement ?

« Votre lettre datée du “Milan, 1er octobre” est arrivée ici le 8. La date qui la terminait portait dans ses caractères une telle empreinte d’accablement et de fatigue que les larmes m’en sont venues aux yeux » (12 octobre 1803).

Et de pleurer avec Joseph Joubert. Pourquoi diable a-t-elle voulu rejoindre Chateaubriand en Italie dans son état ? L’amour tue. Et d’en vouloir cruellement à l’auteur des Mémoires d’outre-tombe…

Par Audrey Le Roy

