Italo Calvino dans la Pléiade : se réinventer toujours !

Le plus marquant chez cet écrivain était sa volonté de toujours se renouveler. Amusez-vous donc à trouver des points communs entre Le Sentier des nids d’araignée (peut-être le plus « autobiographique », lui qui se refusait à faire de l’autofiction), la trilogie Nos ancêtres, à savoir Le Vicomte pourfendu, Le Baron perché, Le Chevalier inexistant (sortes de contes philosophiques), ou Monsieur Palomar (son roman le plus… scientifique (?)).

Cette diversité, c’est évidemment lui qui en parle le mieux : « Je voudrais, fait-il dire à un porte-parole, trouver pour chaque livre un autre moi, une autre voix, un autre nom, renaître. » Hersant a raison de nous dire que finalement les seuls points communs sont l’exigence que met Calvino à l’écriture de chacun de ses livres et son souhait de se réinventer.

Il n’est, dès lors, pas surprenant de le voir intégrer l’OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle). Fondé en 1960 par Raymond Queneau et le mathématicien François Le Lionnais, et présidé depuis 2019 par Hervé Le Tellier, cette organisation a justement pour objet d’encourager l’évolution littéraire.

Si Calvino, comme je l’ai dit plus haut, se refusait à faire de l’autofiction, il faisait partie de ceux qui n’avaient aucun problème, bien au contraire, à avouer s’inspirer des œuvres des autres. C’était pour lui une forme d’hommage et là encore, je ne pourrais pas mieux l’écrire que lui : « J’ai toujours eu conscience de faire des emprunts, de rendre des hommages, et en l’occurrence rendre hommage à un auteur signifie s’approprier quelque chose qui lui appartient. […] Le moment de la lecture me semble fondamental ; il se peut que la lecture soit déjà du vol. »

Cette dernière phrase est absolument merveilleuse. C’est l’aveu que le mot « création » est un vain mot, que tout ce que nous créons est plus ou moins dicté par ce qui nous entoure et ce que nous en faisons. C’est, il me semble aussi, un aveu d’humilité.

Ses romans ne seront pas résumés ici. Soit vous les avez déjà lus et alors, à quoi bon ? Soit il vous faudra les découvrir par vous-même. Et découvrir Italo Calvino est tellement grisant qu’il ne faut surtout pas y résister !

Par Audrey Le Roy

