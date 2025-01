L'Agence du livre de Mayotte appelle au don d'ouvrages pour les enfants

Cette île compterait plus de 500.000 habitants — un chiffre approximatif, la moitié des personnes logeant sur l'archipel étant probablement non déclarée — et on dénombre 21 bibliothèques et 3 librairies sur le territoire. Or, après le passage du cyclone Chido, « de nombreux lieux de culture et d’éducation sont hors d’usage ou détruits », nous indique Vincent Lahoche.

Maintenir un lien avec les livres

Ce dernier présente donc un appel au don d’ouvrages neufs, s’adressant à tous les acteurs de la chaîne du livre, dans l’ensemble de la francophonie. En collaboration avec le Rectorat de Mayotte, l’objectif est de parvenir à ce que chaque enfant scolarisé puisse disposer d’un livre à lui, à elle.

Aujourd’hui, on dénombre 130.000 élèves, dans le premier et second degré, mais la seule réouverture des écoles pose problème : prévue le 13 janvier, elle sera repoussée au 20, sinon plus tard encore. Par ces dons, « nous permettrons aux enfants et adolescents meurtris par cette catastrophe de continuer à avoir accès à la culture, et de pouvoir s’évader et rêver », pointe le directeur de l’ARLL.

Or, les statistiques estiment que près de 73 % des élèves éprouvent des difficultés avec la lecture — et que 65 % des habitants sont en situation d’illettrisme.

“La lecture, pour tous et partout”

« Dans cette épreuve, c’est ensemble, unis et solidaires, que nous trouverons la force d’avancer. Ensemble, portons l’espoir d’une reconstruction solidaire et déterminée afin de trouver un avenir apaisé. Nous croyons en la capacité de notre territoire à se relever et à faire briller à nouveau la lumière de l’unité et du vivre-ensemble », écrivait dernièrement l’agence sur ses réseaux, en témoignage de sa solidarité.

Cet avenir, il se déroulera pour partie à la Foire du livre de Bruxelles, avec un stand qui réunira un éditeur mahorais, un éditeur réunionnais et une autre franco-mauricienne, avec des artistes de l’île : « Mayotte a une appétence pour la culture, une grande tradition orale de contes notamment. À Bruxelles, nous viendrons avec des conteurs pour organiser un spectacle de lectures durant la manifestation », relève Vincent Lahoche.

L’agence, qui fêtera ses 10 ans ce 5 février, entend participer, à sa mesure, pour que les habitants insulaires renouent avec les livres. « La lecture, pour tous et partout », tel est le slogan de l’ARLL : il ne tient qu’à chacun d’y contribuer.

Pour plus prendre contact et obtenir plus d'informations, on passera par les emails suivants : administration@arll-mayotte.fr, coordination@arll-mayotte.fr et direction@arll-mayotte.fr.

Crédits photo : Préfecture de Mayotte

