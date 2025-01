La Bibliothèque nationale de France affiche un record de fréquentation

L'année a également vu une hausse notable de la fréquentation des salles de lecture, avec 44 millions de visites enregistrées sur ses plateformes en ligne telles que Gallica, RetroNews et bnf.fr. L'offre culturelle diversifiée de la BnF a attiré 451.000 visiteurs à ses expositions et autres événements. Les Pass annuels de la BnF ont enregistré plus de 82.000 adhésions cette année.

Ses collections comprennent plus de 40 millions de documents variés, allant des livres, manuscrits, photographies et estampes, aux cartes, plans, partitions, ainsi que des monnaies, médailles, décors et costumes de théâtre. La collection s'enrichit également de documents sonores, audiovisuels et de jeux vidéo, complétés par des milliards de fichiers issus du dépôt légal du web français depuis 2006.

La BnF propose également une multitude d'activités telles que des expositions, manifestations, ateliers, visites guidées, ainsi que des éditions d'ouvrages, conférences en ligne et podcasts. Sa bibliothèque numérique, Gallica, offre un accès gratuit à 10 millions de documents en ligne.

Les visiteurs peuvent découvrir la richesse de ses collections dans ses quatre sites parisiens : le site Richelieu dans le 2e arrondissement, qui abrite un musée exposant les trésors de la BnF, l'Arsenal dans le 4e arrondissement, l'Opéra dans le 9e arrondissement, et le site François-Mitterrand dans le 13e arrondissement, qui célèbrera son 30e anniversaire le 30 mars 2025, un événement phare pour l'institution.

La Bibliothèque nationale de France a par ailleurs ouvert au poste de directeur délégué aux ressources humaines, à la suite du départ de Carole Étienne-Boisseau. Le ministère de la Culture recherche un candidat pour occuper cette fonction essentielle, avec une période de candidature fixée à quinze jours.

Le poste de directeur ou directrice déléguée aux ressources humaines est central pour la gestion et le développement des compétences des agents, en alignement avec les stratégies et projets de la BnF. La personne retenue dirigera une équipe de 75 agents et travaillera en étroite collaboration avec un adjoint ou une adjointe. Cette direction est cruciale pour le dialogue social au sein de l'établissement, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs, et des compétences, ainsi que pour la construction budgétaire des dépenses de personnel.

Les responsabilités incluent la politique d'action sociale, le pilotage des emplois et de la masse salariale, la définition de la politique managériale, et la gestion des carrières et de la paie. Le candidat idéal devra démontrer une forte capacité d'initiative dans la gestion du changement et posséder une expérience significative dans la gestion des ressources humaines et le dialogue social.

La BnF, qui gère un budget annuel de plus de 270 millions d'euros, dont 165 millions dédiés aux dépenses de personnel, emploie 2180 équivalents temps plein répartis sur sept sites, dont trois hors Île-de-France.

Photographie : la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, à Paris (Manu Dreuil, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com