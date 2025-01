Carte blanche à Sophie Marceau dans L’Instant poésie sur France Culture

Après Clara Ysé, Denis Lavant et Keren Ann, Sophie Marceau partage et commente tout au long du mois de janvier les poèmes qui l'accompagnent dans son parcours et son écriture.

Sophie Marceau a sélectionné vingt poèmes interprétés par un comédien ou une comédienne, accompagnés des illustrations originales de Zeina Abirached : d’Arthur Rimbaud à Louise Glück, de Jean de La Fontaine à Ossip Mandelstam, en passant par Fernando Pessoa et Grisélidis Réal, ainsi que cinq de ses propres poèmes.

Actrice, réalisatrice et scénariste, Sophie Marceau a également publié l’an dernier un recueil de poésies, fables et courts récits La Souterraine aux éditions Seghers, 2023.

Diffusion du 6 au 24 janvier, du lundi au vendredi à 21h30 sur France Culture :

De rien… de Sophie Marceau

Mon rêve familier de Paul Verlaine

Soyez polis de Jacques Prévert

Parabole de Louise Glück

L’épigramme contre Staline d’Ossip Mandelstam (trad. Henri Deluy)

Elle ressemble à un coeur fragile… de Sophie Marceau

Le Vallon de Alphonse de Lamartine

Ô par les routes et les cimes… de Jean-Pierre Siméon

Plutôt le vol de l’oiseau de Fernando Pessoa (Alberto Caeiro - Traduction collective)

Exorcisme de Grisélidis Réal

Les choses aussi ont des choses à dire… de Sophie Marceau

L’amour qui n’est pas un mot de Louis Aragon

Petit être de Vincent Zulawski (Sylvie Sauvage)

L’empreinte d’Anna de Noailles

Vagabonds d’Arthur Rimbaud

Je garde toujours un livre ouvert… de Sophie Marceau

Le Berger et le roi (extraits) de Jean de La Fontaine

L’ignorant de Philippe Jaccottet

Quasi-jugement dernier de Jorge Luis Borges (trad. Jean-Pierre Bernès et Nestor Ibarra)

Une femme pourtant… de Sophie Marceau

Avec Yuliya Abiss, Alka Balbir, Jean-Thomas Bouillaguet, Olivier Constant, Christine Culerier, Léonie Dahan-Lamort, Paula Devismes, Joaquim Fossi, Fany Germond, Benoît Hamon, Fanny Jouffroy, Jeremy Lewin, Léone Metayer, Arthur Navellou, Vincent Odetto, Yacine Sif El Islam, Johann Weber.

A écouter à cette adresse.

Crédits illustration : Radio France / Zeina Abirached

