Romantasy, IA... Au Royaume-Uni, l'édition prédit 2025

Les grandes lignes pour l’année à venir dans le secteur de l’édition se distinguent petit à petit. Au Royaume-Uni, The Bookseller a réuni divers témoignages d’éditeurs, qui s’accordent sur un même point : l’année 2025 suivra les dynamiques éditoriales de l’année passée.

Sur les étals des librairies se trouveront, à nouveau, une pléthore d’éditions collector. Et, comme en 2024, ces ouvrages seront enrichis de contenus additionnels, de couvertures exclusives et de bordures colorées.

Un phénomène largement propulsé par le réseau social Tik Tok, où de nombreux utilisateurs créent du contenu vidéo dédié aux livres. Cette communauté, réunie autour du #BookTok, serait particulièrement friande des éditions collector, comme le confirme Charlie Redmayne, PDG de HarperCollins au Royaume-Uni.

Création de genres hybrides

Il souligne la réussite de projets conçus principalement pour ce public, comme The Locked Library, une formule d’abonnement proposée par la maison, qui expédie une sélection d’ouvrages de science-fiction, de fantastique, de Young Adult et d’horreur, ou encore Forbidden Wing, sa version dédiée à la romantasy, ce mélange de romance et de fantasy.

De nouveaux genres littéraires hybrides, largement plébiscités sur le réseau social, qui devraient poursuivre leur ascension. David Shelley, PDG du groupe Hachette pour les États-Unis et le Royaume-Uni, anticipe une confirmation de cette tendance en 2025 : « Je pense que nous verrons davantage de best-sellers hybrides, mêlant des éléments de thriller, de romance, de fantasy et de littérature générale, sans s’enfermer dans une seule catégorie », confie-t-il à The Bookseller.

L’IA au cœur des débats de l’édition en 2025

En interne, les professionnels de l’édition poursuivront leur réflexion sur la place accordée à l’intelligence artificielle au cœur du métier. Il s’agit également d’un prolongement des grandes questions qui ont traversé 2024 : cette année a été marquée par l’irruption de nouveaux outils technologiques appuyés par l’intelligence artificielle.

Qu’il s’agisse de ChatGPT, LLaMA, ou encore Bard, ces modèles d’IA génératives conçus pour produire du texte ont suscité nombre d’interrogations. Est-il moralement acceptable d’intégrer ces technologies ? Comment assurer une utilisation responsable ? Faut-il, ou non, mentionner qu’un travail a été effectué à l’aide de ces outils ?

Mais si ces IA sont capables de fournir des réponses pertinentes, c’est grâce aux contributions humaines, volontaires ou forcées, qui enrichissent leurs bases de données. Plus ces bases sont conséquentes, plus les réponses gagnent en précision. Reste alors une question centrale : l’édition doit-elle fournir ses textes à l’IA au nom du progrès ? Et comment rémunérer les auteurs à l’origine de ces contenus ?

Des positions divergentes face à l’IA

Si certains acteurs ont déjà pris position, comme Penguin Random House, qui interdit formellement l’usage de ses données par l’IA, ou HarperCollins, qui propose une rémunération de 2500 € à ses auteurs dans le cadre d’un accord avec un modèle d’IA, la question reste ouverte.

En même temps, de nouvelles plateformes intègrent l’IA pour optimiser leurs processus internes, à l’image de Spines, qui promet une édition en moins de 30 jours tout en garantissant 100 % des droits aux auteurs, avec promotion et distribution incluses.

Ces outils, selon Paul Kelly, PDG de DK, pourraient améliorer la découvrabilité des ouvrages, accélérer les processus et rapprocher les livres de leurs publics. Encore faut-il, selon lui, en faire un usage éthique, protégeant les intérêts des créateurs, qu’ils soient auteurs, illustrateurs ou photographes.

Charlie Redmayne, PDG de HarperCollins, partage cette vision, mais insiste sur la nécessité d’innover : « L’IA évolue rapidement. Nous devons l’exploiter pour toucher un public plus large et assurer une rémunération équitable aux auteurs. »

L’année 2025 pourrait être cruciale pour le secteur de l’édition anglo-saxonne. Elle permettra peut-être de trancher les problématiques soulevées en 2024 et d’esquisser une nouvelle dynamique éditoriale portée par les avancées technologiques.

Crédits image : Abhi Sharma / CC BY 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com