Fondation Hachette : l'appel à projets 2025 ouvert jusqu’au 14 février

Accompagner des acteurs engagés qui facilitent l’accès à la lecture et à l’écriture au plus grand nombre. A travers les projets qu’elle soutient, la Fondation Hachette pour la lecture, abritée par la Fondation de France, poursuit deux missions principales :

• participer à la prévention de l’illettrisme et à la lutte contre le décrochage scolaire, auprès de la petite enfance, des jeunes et de leurs familles, et permettre à un public large de découvrir la lecture et le plaisir de lire ;

• (re)créer du lien social par l’apprentissage ou le réapprentissage de la lecture et de l’écriture pour favoriser l’insertion, l’inclusion et l’intégration des personnes en situation d’exclusion ou de rupture (personnes en situation de handicap, détenues, éloignées de l’emploi, etc.).

Pour soutenir un maximum d’associations et continuer à accompagner des projets ambitieux, qu’ils soient émergents ou en phase de déploiement, la Fondation allouera cette année des dotations comprises entre 10.000 € et 50.000 € par association.

Une partie de l’enveloppe globale sera également dédiée à la reconduction de certains partenariats noués en 2024.

Le montant des dotations sera ajusté en fonction des besoins spécifiques des associations et des projets proposés. Pour en savoir plus sur l’appel à projets de la Fondation Hachette pour la lecture et déposer une demande de soutien, c'est à cette adresse.

Lecture, éducation et lien social

La lecture, compétence essentielle dès le plus jeune âge, constitue un véritable passeport pour l'avenir. Consciente de son importance, la Fondation Hachette pour la lecture soutient des initiatives et associations engagées dans la prévention de l’illettrisme et la lutte contre le décrochage scolaire. Ces actions s’adressent à la petite enfance, aux jeunes de la maternelle au lycée, ainsi qu’à leurs familles. Elles visent à ouvrir à un large public les portes de la lecture, tout en encourageant le plaisir de lire.

La Fondation soutient également les structures et associations qui utilisent la lecture comme un levier d’insertion, d’inclusion et d’intégration pour les personnes en situation d’exclusion ou de rupture. Que cela concerne des individus en situation de handicap, des détenus, des personnes éloignées de l’emploi, précaires ou confrontées à l’illettrisme, la Fondation accompagne les projets plaçant la lecture et l’écriture au cœur de leurs approches éducatives et sociales.

