Un avocat et professeur de droit “au coeur” du système Aristophil

Septembre 2025 : 10 ans après la liquidation judiciaire de la société Aristophil, un grand procès s'annonce, où se croiseront les accusés et quelques-uns des 18.000 épargnants lésés. Ces derniers ont en effet été entrainés dans un schéma de Ponzi, dans lequel les investissements des nouveaux entrants financent en réalité les plus-values de ceux qui les ont précédés.

Cette construction financière, extrêmement fragile, permettait à la société Aristophil de surenchérir lors des ventes publiques de manuscrits, pour obtenir des documents à prix d'or. Ces mêmes pièces patrimoniales devenaient ensuite autant de moyens d'attirer de nouveaux investisseurs... Jusqu'au moment où le château de cartes s'est écroulé : en 2015, Aristophil est placée en liquidation judiciaire, et des milliers d'investisseurs perdent leur mise.

Au total, le système aurait entrainé 18.000 personnes, pour un préjudice estimé à 850 millions €. La vente aux enchères des 130.000 pièces de la « collection Aristophil », entre 2017 et 2022, n'a pas suffi à dédommager les victimes, nombre des manuscrits ayant été acquis initialement à des prix très largement surévalués. L'Association de défense des investisseurs en lettres et manuscrits, qui réunit des victimes de l'escroquerie, estime que seulement 5 % de la valeur estimée par Aristophil ont été récupérés...

Une bande organisée ?

Dans quelques mois s'ouvrira devant le Tribunal correctionnel de Paris un procès pour escroquerie en bande organisée, avec Gérard Lhéritier en « vedette ». Le fondateur de la société Aristophil n'en est pas à son premier coup en la matière, puisque, rappelle Le Point, il avait créé dans les années 1990 une structure qui proposait d'investir... dans les timbres de Monaco. Ici aussi, une liquidation judiciaire avait mis fin à l'aventure financière.

À ses côtés sur les bancs des accusés, Michel Perronnet, Philippe Samson et Jean-Jacques Itard, qui faisaient la promotion des placements via le réseau Finestim, avec des conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Mais aussi des collaborateurs aux profils divers, dont le libraire Jean-Claude Vrain, le notaire Jérôme Gautry, l'expert-comptable Denis Potier, la propre fille de Lhéritier ou encore le professeur de droit et avocat Jean-Jacques Daigre.

L'Informé s'est intéressé à ce dernier, présenté comme un « [p]rofesseur émérite au célèbre collège de droit de la Sorbonne, toujours employé par le cabinet d’audit et de conseil KPMG, mais aussi directeur éditorial de la Revue Banque ». D'après des documents consultés par la publication, Daigre aurait conçu, pour Aristophil, « les contrats mais aussi les plaquettes d’information destinées aux investisseurs », pièces qui auraient « omis ou dissimulé des informations et induit les souscripteurs en erreur », selon l'instruction.

Jean-Jacques Daigre serait « au cœur » du système Aristophil, par la conception et la rédaction de la clause de « promesse de vente », « ainsi libellée an d’éviter l’écueil juridique de la “promesse d’achat” précédemment employée », selon le juge, ce qui exposait la société à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers.

Plusieurs interventions publiques de l'avocat et professeur de droit sont également citées au dossier, et lui valent d'être placé « sous le statut de témoin assisté pour avoir trompé les souscripteurs en participant à la commercialisation et la promotion des produits mis en cause, en plus de sa mise en examen », indique L'Informé. Pour ces présentations de l'offre d'Aristophil, l'avocat aurait touché 25.000 € par intervention, et un salaire annuel de 120.000 €. Jean-Jacques Daigre, KPMG et le collège de droit de la Sorbonne n'ont pas donné suite aux questions de la publication.

Un procès très suivi

Une première audience aura lieu en mai 2025, afin d'organiser le déroulé du procès ouvert en septembre prochain. « L'instruction a duré si longtemps que de nombreux investisseurs lésés sont décédés et ne verront jamais Gérard Lhéritier comparaître », déplorait en septembre 2024 Me Cyril Gosset, un des avocats de l'association de victimes d'Aristophil, auprès du Point. 4772 clients se sont constitués partie civile.

À LIRE - À la suite d'une arnaque, l'autobiographie du Pape François fuite sur internet

La chute de la société est venue de Belgique, dès 2014, après la liquidation de la filiale créée dans le pays limitrophe et l'enquête du commissaire Marc Piron, qui mettra la brigade financière sur la piste, en France. Le Musée des Lettres et Manuscrits avait alors été perquisitionné, plusieurs années après l'ouverture d'une procédure par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

Outre ce procès au pénal, des procédures sont aussi ouvertes en Belgique, sans oublier des recours au civil contre des conseillers de gestion de patrimoine indépendants. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison et un million € d'amende, ainsi que la réparation des préjudices subis — même si le recouvrement de la somme complète parait improbable.

Photographie : illustration, charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com