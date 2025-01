Boualem Sansal : Selon Macron, l'Algérie se "déshonore"

« L'Algérie que nous aimons tant, avec laquelle nous partageons tant d'histoires, ne se montre pas à la hauteur de ce qu'elle est », a exprimé le chef de l'État. Il a également appelé à la libération de Boualem Sansal, qu'il a qualifié de « combattant de la liberté » détenu de manière « totalement arbitraire » par les autorités algériennes.

« Nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal », a-t-il lancé, et de conclure : « La liberté c’est la démocratie, nous devons continuer de les défendre partout. »

La veille, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a exprimé sa préoccupation sur plusieurs médias, dont Public Sénat, mentionnant que la demande de libération formulée par Boualem Sansal et ses avocats avait été rejetée pour des motifs jugés « pas valables » par Paris.

"Un homme qui ne va pas bien"

Boualem Sansal, âgé de 80 ans et naturalisé français en 2024, fait l'objet de poursuites en Algérie selon l'article 87 bis du code pénal algérien. Cet article qualifie de terroriste ou subversif tout acte menaçant la sûreté de l'État, l'intégrité territoriale, la stabilité ou le fonctionnement normal des institutions.

Ces accusations découlent de ses propos dans une interview accordée à Frontières, un média d'extrême droite, où il discutait des frontières entre l’Algérie et le Maroc. Selon le média algérien TSA, Boualem Sansal aurait affirmé « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance, reprenant à son compte les thèses marocaines expansionnistes du parti Al Istiqlal ».

L'agence de presse algérienne APS a critiqué ces déclarations comme un « délire révisionniste », accusant la France de défendre un « négationniste, qui remet en cause l’existence, l’indépendance, l’Histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie ».

Son avocat, Me François, a récemment partagé : « Boualem vient d’être transféré à nouveau à l’hôpital Mustapha, et les biopsies qui ont été pratiquées ne sont pas bonnes. » Et d'être formel : Boualem Sansal est « un homme qui ne va pas bien ».

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a évoqué pour la première fois son arrestation le 29 décembre, le qualifiant d'« imposteur envoyé par la France », selon le site d'information algérien TSA. Et de développer : « Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père, et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. »

Lors d'un « discours à la nation » devant les deux chambres du Parlement, le chef d'État algérien, qui a été réélu pour un deuxième mandat au début de septembre, a plus généralement critiqué la France : « Ceux qui disent que nous avons laissé un paradis à l'Algérie devraient savoir que 90 % du peuple algérien était analphabète au moment de l'indépendance », a-t-il notamment souligné.

L'arrestation de Boualem Sansal s'inscrit dans la tension croissante entre Paris et Alger, exacerbée depuis juillet par la reconnaissance par Emmanuel Macron du Sahara occidental comme faisant partie de la souveraineté marocaine. L'ancienne colonie espagnole, décrite par l'ONU comme un « territoire non autonome », est au cœur d'un conflit qui dure depuis plus de cinquante ans entre le Maroc et le Front Polisario, qui bénéficie du soutien d'Alger.

Elle est contrôlée par le Maroc à 80 %, mais revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, dont le président a estimé qu'il s'agissait d'une « question de décolonisation et d'autodétermination ».

À LIRE - Boualem Sansal est “l’otage d’un pouvoir arbitraire et policier”

Selon le président algérien, le plan d'autonomie « sous souveraineté marocaine » défendu par Rabat est « une idée française, pas marocaine ».

Fin juillet, en réaction au soutien marqué du président français Emmanuel Macron aux propositions marocaines concernant le Sahara occidental, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. Par la suite, Macron s'est rendu à Rabat à la fin du mois d'octobre.

Crédits photo :

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com