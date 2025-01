Aujourd'hui, dans l'édition, “un nouvel auteur n'a aucune chance

Une nouvelle vie professionnelle a commencé, fin septembre 2024, pour Stéphanie Ricordel, avec l'ouverture de son agence littéraire, simplement nommée Ma Petite Agence. Adhérente de l'Alliance des Agents Littéraires français (AALF), la structure apparaitra prochainement au sein de son annuaire, qui permet de recenser les professionnels du secteur.

En tant qu'éditrice, Stéphanie Ricordel a fréquenté plusieurs agents littéraires au long de son parcours, « que j'étais contente d'avoir comme interlocuteurs, contrairement à un discours que l'on peut entendre dans le secteur ». Elle cite, parmi ces collaborateurs et collaboratrices réguliers, les membres de La Nouvelle Agence, Alexandrine Duhin ou encore Stéphanie Honoré.

Accompagner les auteurs et les éditeurs

« En tant qu'éditrice, j'adorais avoir affaire à un agent, une profession qui joue un rôle important face au problème d'engorgement des services des manuscrits des maisons d'édition, le plus souvent en sous-effectif », explique Stéphanie Ricordel. En sélectionnant des manuscrits et en se portant garants d'une certaine qualité, les agents apporteraient des opportunités aux éditeurs.

Évidemment, l'agente littéraire se tient aux côtés des auteurs, en défendant leurs intérêts et « les meilleures conditions possibles pour un titre, tant du côté des droits d'exploitation que des relations avec l'éditeur ». Contrairement à certaines pratiques en vigueur, Stéphanie Ricordel ne se fera pas éditrice dans le cadre de son agence : « Si j'estime qu'un texte n'est pas prêt pour la publication, j'en informerai simplement l'auteur. »

Pas de fausses promesses non plus, précise-t-elle, en indiquant qu'elle fera également « prendre conscience de certaines réalités du marché à des auteurs parfois un peu candides. Il peut être par exemple judicieux de ne pas publier un livre par an : les ventes des titres précédents sont en effet scrutées par les éditeurs et les libraires, et il peut être compliqué de se faire une place avec un historique de ventes peu engageant. Il faut parfois temporiser, pour attendre le bon texte. »

Stéphanie Ricordel constate aujourd'hui un secteur de l'édition de plus en plus concurrentiel, au détriment, le plus souvent, des auteurs. « À moins de bien connaitre le milieu, d'avoir un contact ou bien de posséder un talent fou, qui relève de l'évidence, un nouvel auteur n'a aucune chance », estime-t-elle, en voyant dans la multiplication des plateformes de services aux auteurs comme Librinova, MonBestSeller ou Edith&Nous la conséquence de ce phénomène.

Professionnaliser un métier

L'intervention de l'agent littéraire laisse envisager un changement de paradigme, mais la profession reste mal acceptée par certaines maisons d'édition, peu désireuses d'accueillir un nouvel intermédiaire.

La rémunération de l'agent est symptomatique de ce rejet : « L'agent est rémunéré au pourcentage sur le contrat d'édition, avec un taux de 10 à 15 % des droits obtenus. Mais il est rémunéré comme un prestataire, le plus souvent, alors que la profession voudrait un intéressement sur toutes les exploitations du texte. » Des maisons d'édition refuseraient les contrats d'agents, « ce qui favorise l'hétérogénéité des pratiques et une invisibilisation du métier », ajoute Stéphanie Ricordel.

L'adhésion à l'AALF, elle-même liée au Syndicat français des agents artistiques et littéraires, lui permet de défendre cette identité professionnelle de l'agent, tout en affichant une garantie de sérieux à destination des auteurs.

À travers Ma Petite Agence, Stéphanie Ricordel accompagne des auteurs de tous types de textes, notamment des récits, de l'autofiction, de la fiction, depuis la littérature dite « blanche » jusqu'à la littérature de genre. Parmi ceux qui lui ont déjà fait confiance, citons Juliette Allais ou Manu Causse.

