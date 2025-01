Editis : des femmes à la tête des Escales et de l’Archipel

« C’est un plaisir de promouvoir des femmes passionnées, talentueuses et expérimentées », confie Catherine Lucet dans un communiqué. Avec le soutien de son bras droit, Marie-Christine Conchon, la directrice générale d’Editis annonce une réorganisation au sein du groupe.

Sarah Rigaud à la tête de l’Archipel

Parmi les changements, Les Escales, maison d’édition généraliste créée en 2012, connaît une nouvelle dynamique. Révélatrice d’auteurs et autrices comme Rabih Alameddine, Victoria Hislop ou Karen Viggers, la maison s’est d’abord imposée dans le domaine du roman étranger avant de s’ouvrir au paysage littéraire français en 2016 sous l’impulsion de Caroline Laurent, alors directrice littéraire. Aujourd’hui, cette maison sera pilotée par Sarah Rigaud, désormais nommée Directrice des Escales.

Titulaire d’un diplôme en littérature anglo-saxonne de Paris VII et d’un M.A. du University College London, Sarah Rigaud intègre Editis en 2005. Elle débute aux droits étrangers de Place des Éditeurs, avant de rejoindre First et Gründ. Par la suite, elle devient éditrice chez Feux Croisés – Plon, puis aux Escales, où elle occupe depuis 2016 le poste de directrice éditoriale.

Une nomination attendue

Même mouvement du côté des éditions de l’Archipel, fondées en 1991 par Jean-Daniel Belfond et intégrées à Editis en 2019, qui tournent aujourd’hui une nouvelle page. Restées sans direction depuis le départ de leur fondateur en juillet 2024, la maison était temporairement gérée par Marie-Christine Conchon. Une période transitoire qui prend fin avec l’arrivée de Marguerite Mignon-Quibel, nouvelle directrice.

Diplômée de l’EM Lyon Business School, Marguerite Mignon-Quibel a débuté sa carrière chez Hachette Livre, où elle a exercé pendant sept ans, avant de rejoindre Editis en 2013. Elle y a occupé divers postes au sein de First, Grund et Plon, avant de rejoindre Les Escales, où elle assurait depuis 2018 la Direction Commerciale et du Développement.

Des nominations qui, selon Marie-Christine Conchon, « illustrent la richesse et la diversité des talents du groupe Editis, que nous avons à cœur d’accompagner dans leur développement. Leurs nominations sont une excellente nouvelle pour les maisons et les auteurs qui leurs sont confiés ».

Crédits image : ActuaLitté / CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com