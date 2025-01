Le parcours d'une enfant immigrée devenue femme libre

Aïda n’a que six ans lorsque sa mère la réveille en pleine nuit. Il faut partir, fuir la Yougoslavie ravagée par la guerre, et rejoindre son père, parti travailler en Italie. Le départ est irrévocable, un retour au pays devient impossible.

« Reste éveillée

La chaleur du poêle emplissait la pièce et je m’étais

assoupie.

– Ne t’endors pas.

Cette fois ma mère m’a secouée par l’épaule.

– Je ne peux pas.

– Surveille la porte. Ils peuvent arriver d’un instant à

l’autre ».

Entre des parents obsédés par le rêve de revenir au village natal et un couple de Milanais bienveillants qui l’encouragent à poursuivre ses études, Aïda s’efforce de trouver sa place. Elle veut s’intégrer coûte que coûte. Son frère Ibro, né en Italie, vit cependant une tout autre réalité. Instable et hypersensible, il se bat contre une psychose qui le maintient en marge. Déterminée, Aïda s’impose une mission : l’aider à guérir et lui redonner une chance de trouver sa place.

Révélé par l’éditeur milanais Mondadori, E poi saremo salvi (Et puis nous serons sauvés), le premier roman de Carati, a marqué les esprits dès sa publication en 2021 et fut finaliste du prestigieux Premio Strega 2022, équivalent du Prix Goncourt. En mars 2024, Carati a confirmé son talent avec un deuxième roman, Rosy, également publié chez Mondadori.

Les éditions Accro nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1975, Alessandra Carati est originaire de Monza et vit à Milan. En 2016, elle coécrit Bestie da Vittoria (Bêtes de victoire) avec Danilo De Luca – un best-seller dévoilant les dessous du monde du cyclisme ; en 2019, avec l’alpiniste Daniele Nardi, elle cosigne La via perfetta, consacré au sens des limites et à leur dépassement.

La rencontre fortuite en 2008 avec un groupe d’émigrés bosniaques dans la banlieue de Milan confronte Carati au drame de leurs existences brisées. De nombreux voyages sur les lieux des crimes et six années de recherche et de travail acharné enfantent du ton juste : un style unique qui ne laisse aucun répit.

Par Clotilde Martin

