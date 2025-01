Jeff Bezos : censurée, une caricaturiste vedette du Washington Post démissionne

Elle a annoncé cette décision sur la plateforme Substack, affirmant notamment que ce refus marque un « tournant », et ajoutant que c'était « dangereux pour une presse libre ».

Business is business

Elle y critiquait, dans sa caricature, les « chefs d'entreprises technologiques et médiatiques milliardaires qui ont fait de leur mieux pour s'attirer les faveurs du président élu Trump », en soulignant que ces hommes possèdent des « contrats gouvernementaux lucratifs et un intérêt à éliminer les régulations ».

Elle croque Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, et Sam Altman d'OpenAI agenouillés en offrant des sacs d'argent à une statue de Trump. Mickey Mouse apparaît également prosterné.

Jeff Bezos a notamment fait un don de 1 million de dollars au fonds d'inauguration de Trump et un dîner avec le président élu à Mar-a-Lago, tout en décrivant sa réélection comme « un retour politique extraordinaire ».

Le Washington Post a précédemment été au cœur d'une crise, à la suite d'une décision de ne soutenir aucun candidat à l'élection présidentielle, toujours sous l'influence de son propriétaire Jeff Bezos. Cette neutralité, annoncée pour la première fois depuis 1988, a entraîné la perte de près de 250 000 abonnés.

L'annonce a également provoqué des démissions au sein de la rédaction, des accusations d'ingérence, et a soulevé des critiques sur l'influence des intérêts personnels du milliardaire dans la ligne éditoriale du journal. Ce dernier avait expliqué les raisons de son blocage dans un texte publié sur le site du Washington Post, estimant notamment que cette tradition de soutien crée « une perception de partialité » et de « non-indépendance ». Le Washington Post s'était engagé en faveur de Joe Biden au moment des élections américaines de 2020.

Aux États-Unis la pratique de l'endorsement (« approbation », « promotion », « publicité ») est courante à chaque élection présidentielle. De nombreux journaux annoncent leur soutien pour un candidat spécifique, généralement exprimé dans les sections des éditoriaux, des articles d'opinion et des tribunes, distinctes de l'analyse objective de l'actualité.

Déjà un précédent

Ann Telnaes, dont la carrière de caricaturiste a toujours été marquée par l'indépendance éditoriale, est formelle : « Pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu une caricature censurée à cause de qui ou de quoi je choisissais de viser avec mon crayon. Jusqu'à maintenant. » Ce n'est en réalité pas la première fois qu'une de ses œuvres a été rejetée par le journal. En 2015, une caricature montrant les jeunes filles du sénateur texan Ted Cruz comme des singes avait été retirée, le journal citant une politique éditoriale qui évite d'impliquer les enfants.

En 2001, elle a été lauréate du prix Pulitzer pour le dessin de presse, devenant la deuxième femme à recevoir cette récompense, et l'une des rares gagnantes à opérer en tant qu'indépendante. En 2016, la National Cartoonists Society lui a décerné son prix du dessin de presse, et elle a reçu l'année suivante le prix Reuben, la distinction la plus prestigieuse de cette société.

David Shipley, rédacteur en chef de la page éditoriale du Washington Post, a justifié sa décision de ne pas publier la caricature, auprès de la BBC, par la nécessité d'éviter la répétition, et non une censure due à son contenu critique : « Je respecte Ann Telnaes et tout ce qu'elle a apporté au Post. Mais je dois être en désaccord avec son interprétation des événements », a-t-il expliqué dans un communiqué.

À LIRE - Trump agresseur sexuel d'une autrice : le verdict confirmé en appel

Il développe : « Tous les jugements éditoriaux ne sont pas le reflet d'une force malveillante. Ma décision a été guidée par le fait que nous venions de publier une chronique sur le même sujet que la caricature et avions déjà programmé une autre chronique – celle-ci une satire – pour publication. »

Récemment, face aux pressions de Donald Trump, Mark Zuckerberg et Meta ont admis avoir « un peu exagéré ». Ce mea culpa intervient alors que Meta, ainsi que d'autres géants de la tech, cherchent à apaiser les tensions avec le président élu.

Crédits photo : Daniel Oberhaus (CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com