La Chambre d’à côté : Almodovar s'inspire d'un roman de Sigrid Nunez

Premier long-métrage en anglais du réalisateur espagnol, après plus de 40 ans de carrière, La Chambre d’à côté a été tourné entre Madrid et New York. Almodóvar s'était « préparé » à cette nouvelle étape de son parcours avec deux courts-métrages, La Voix humaine (2020) et Strange Way of Life (2023).

Lauréat du Lion d'or à la Mostra de Venise 2024, le film a été présenté dans plusieurs festivals de cinéma, notamment celui de Toronto, où un autre film tiré d'une œuvre de Sigrid Nunez était projeté. Scott McGehee et David Siegel ont en effet adapté L'Ami (trad. Mathilde Bach, Livre de Poche), sous le titre The Friend.

Pedro Almodóvar a lui-même signé le scénario de La Chambre d’à côté, d'après le roman de Sigrid Nunez.

Par Antoine Oury

