La Grande Librairie rend hommage aux victimes de Charlie Hebdo

Il suffit d’une phrase, parfois. C’est à partir des mots de son père que Lola Lafon interroge, avec beaucoup de finesse, le monde tel qu’il vient. Que signifient nos vies dans cette course effrénée ? Comment raconter ce collectif qui nous traverse toujours ? Il n’a jamais été trop tard (Stock) est un journal de bord sensible et politique des derniers mois écoulés. Ainsi qu’une ode à la précieuse imperfection de l’existence.



Cinq ans après la déflagration, près d’un demi-million d’exemplaires, de son premier livre, Le Consentement, récit de l’emprise exercée sur elle par l’écrivain Gabriel Matzneff, récemment adapté au théâtre et au cinéma, et dont les répercussions se lisent jusque dans la loi, la romancière et éditrice Vanessa Springora fait événement avec Patronyme (Grasset).

Elle explore ici ce qui se cache derrière un nom, le sien, dans une enquête édifiante sur son père et son grand-père. Un récit poignant sur ce que l’on reçoit en héritage, qu’on le veuille ou non.

À quoi peut mener, des années plus tard, l’absence d’un père ? Pour son sixième livre, intitulé Safari (Flammarion), l’écrivain et scénariste Sabri Louatah, dont vous vous souvenez peut être de la saga Les Sauvages, raconte l’histoire troublante d’un homme qui croit un jour entendre chez un inconnu la voix de son géniteur disparu vingt ans plus tôt. Aux côtés de son fils, il va se lancer dans une quête identitaire confinant à la folie.



Lui aussi interroge la manière dont les démons du passé ressurgissent lorsqu’on devient parent à son tour… Dans un deuxième ouvrage autobiographique, virtuose et sans concession, L’hospitalité au démon (Verticales), Constantin Alexandrakis, préfacé par Neige Sinno, se confronte aux abus qu’il a subis dans son enfance et conjure sa peur de la répétition.

Retour sur le roman de Clothilde Salelles, Nos insomnies. Les raisons de ce succès ? Réponses avec les écrivains Clara Dupont-Monod et Charles Dantzig, dont le Dictionnaire égoïste de la littérature française (Grasset) fait la part belle à celle qu’il appelle non sans tendresse « la romancière de l’indulgence ».

Enfin, à la mémoire du tragique anniversaire de l’attentat qui a frappé la rédaction de Charlie Hebdo il y a 10 ans, La Grande Librairie rencontre Riss, auteur de bande dessinée et rescapé de la tragédie, et Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo et romancier. L’un signe Charlie liberté. Le journal de leur vie (Les échappés), livre-hommage aux huit membres de la rédaction assassinés ce jour-là ; l’autre Après Dieu (Stock), magnifique récit d’une nuit passée au Panthéon face à la tombe de Voltaire. C’est là qu’ils se sont retrouvés, pour un échange nécessaire autour de la liberté.

Si on lisait à voix haute : Armance Merle

Cette semaine, Armance Merle, finaliste de la saison 1 du concours « Si on lisait à voix haute », a lu un passage de la fameuse « Lettre au père », de Franz Kafka.

Le choix du libraire : Le Garage hermétique

Et puis rendez-vous à Luc-sur-Mer, dans le Calvados, où Étienne Fourreau a ouvert avec sa fille une librairie… dans son garage ! Le Garage hermétique doit son nom à Moebius et nous ouvre mille et un horizons.

