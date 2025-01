La sélection du Prix Frontière 2025 est connue

Le comité de sélection, composé de six membres, s’est réuni en septembre et octobre 2024 pour établir la liste des dix romans en lice pour le prix littéraire. Il rassemble Lionel Ancel (responsable de l’action culturelle à la bibliothèque universitaire du Saulcy, Université de Lorraine), Anne-Marie Carlier (librairie Autour du Monde à Metz), Grégory Hamez (professeur de géographie à l’Université de Lorraine), Cécile Quilliard de Coccola (conservatrice à la bibliothèque universitaire du Saulcy, Université de Lorraine), Nathalie Roelens (professeure de littérature à l’Université du Luxembourg) et Dominique Wolf (directrice de la documentation à l’Université de Lorraine).

L'année dernière Sylvain Prudhomme a reçu le prix Frontières 2024 pour son roman L'enfant dans le taxi, publié aux Editions de Minuit.

La démarche du comité de sélection a d’abord consisté à explorer un éventail aussi large que possible de candidats potentiels. Depuis le début de l’année, ses membres ont scruté les sorties en librairie, marquées par une accélération notable lors de la rentrée littéraire d’automne. Une quarantaine de romans ont ainsi été retenus, avant que la liste finale des dix titres ne prenne forme, offrant une invitation au voyage à travers le monde.

Ce périple débute en France, plus précisément à Lyon, avec les échanges cocasses entre une étudiante et une prostituée bulgares. Il se poursuit à travers un huis clos dans un palais libanais, en Palestine, à Dubaï, à la frontière arménienne, au Japon, en Antarctique, et jusqu’en Amérique du Sud, tout en passant par la mer. Chaque escale dévoile un univers singulier, façonné par les frontières qu’explorent ces récits.

La sélection pour l'édition 2025 est la suivante :

L'odyssée des filles de l'est, Elitza Gueorguieva (Verticales)

La danse des flamants roses, Yara El-Ghadban (Mémoire d'Encrier)

Le palais Mawal, Dominique Eddé (Albin Michel)

Traverser les forêts, Caroline Hinault (Rouergue)

Comment ne pas devenir écrivain-voyageur, Adrien Blouet (Noir sur Blanc)

Rouge, Hovik Afyan (La Peuplade)

Le souffle de la Méditerranée, Fabio Fiori (Le bruit du monde)

Les tigres ne mangent pas les étoiles, Cécile Oumhani (Elyzad)

Tout le blanc du monde, Alizée Gau (Dalva)

Terre noire, Rita Carelli (Métailié)

La sélection 2025 s’articule autour de trois thèmes majeurs : la rencontre, l’exil et l’apprentissage. Les frontières abordées sont autant physiques qu’intérieures. Elles reflètent l’expérience des individus qui quittent leur pays, exprimant une multitude de formes à travers les interactions entre langues et cultures. Elles interrogent également la relation entre les sociétés humaines et leur environnement naturel. Les romans sélectionnés mêlent profondeur, mélancolie, humour et une dimension épique.

Pour sa cinquième édition, le prix littéraire « Frontières » met à l’honneur une diversité culturelle remarquable. Parmi les dix titres en lice, six sont signés par des auteurs internationaux aux origines variées : arménienne, brésilienne, canadienne, franco-britanno-tunisienne, italienne et libanaise.

Le comité de sélection a également veillé à maintenir un équilibre entre les œuvres d’auteurs et d’autrices, tout en assurant une représentation variée des maisons d’édition, reflétant la richesse de la scène littéraire contemporaine.

