Nicolas Nova, "l’un des plus grands penseurs de notre temps" est mort

« Il nous a quittés lors d’un voyage, dans son élément, alors qu’il arpentait le monde à la recherche de nouveaux horizons », écrit Laurent Haug en hommage à celui qu’il considérait comme son ami, sur son compte Facebook.

Le 31 décembre 2024, alors qu’il était en trekking à Oman, le socio-anthropologue franco-suisse est décédé des suites d’une crise cardiaque.

Un rayonnement intellectuel international

Nicolas Nova laisse en héritage une double passion : l’exploration du monde et l’étude approfondie des interactions entre technologie, culture et environnement. Son parcours intellectuel débute sur les bancs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où il se forme en sciences naturelles et en sciences cognitives.

Titulaire d’un doctorat en interaction homme-machine, il enrichit son expertise avec un deuxième doctorat en sciences sociales obtenu à l’Université de Genève. C’est dans cette même ville qu’il poursuit sa carrière, en tant que professeur ordinaire à la Haute école d’art et de design de Genève (HEAD – Genève). Il y enseigne l’ethnographie, l’histoire des cultures numériques et la recherche en design, transmettant ainsi son savoir à une nouvelle génération de créateurs et de penseurs.

Reconnu à l’international, Nicolas Nova a partagé ses recherches bien au-delà des frontières suisses, et intervient comme chercheur invité à l’Art Center College of Design à Pasadena, aux États-Unis, et à l’École polytechnique de Milan.

« L’un des plus grands penseurs de notre temps »

Passionné par ses sujets de recherche, Nicolas Nova cofonde, aux côtés de Julian Bleecker, le Near Future Laboratory, une agence pionnière en design fiction. En 2024, il renouvelle cette démarche en lançant l’agence d’exploration prospective Girardin & Nova, en collaboration avec Fabien Girardin, chercheur et ingénieur spécialisé dans les technologies émergentes.

Mais ses collaborations ne se limitent pas au domaine entrepreneurial. Nicolas Nova s’aventure également dans l’univers littéraire, publiant en 2009 son premier ouvrage, Les médias géolocalisés — Comprendre les nouveaux espaces numériques (FYP éditions). Cet essai visionnaire traite de la manière dont les nouvelles technologies de géolocalisation ont redéfini notre rapport à l’espace.

À LIRE – En 2025, l'oeuvre de Colette entre dans le domaine public

Cette réflexion, innovante pour l’époque, illustre son esprit curieux et prospectif : « Il était souvent parmi les premiers à percevoir la pertinence d’un sujet. Il plongeait dans des univers apparemment anodins et en ramenait une multitude d’histoires captivantes qu’il partageait dans ses livres et conférences », témoigne son ami Laurent Haug, qui le considère comme « l’un des plus grands penseurs de notre temps ».

Un regard critique sur les effets du numérique

Au fil de sa carrière, Nicolas Nova a signé une quinzaine d’ouvrages explorant la manière dont les humains s’approprient les technologies. Parmi eux, Exercices d’observation (Premier Parallèle), illustré par Bords Perdus, a rencontré un large succès. Ce condensé de 40 exercices pour remédier à une « attention abîmée » par la sollicitation numérique s’est vendu à 6122 exemplaires, selon Edistat.

Sa dernière publication, Bestiaire de l’Anthropocène (Art&fiction), propose une collection illustrée de créatures hybrides symbolisant notre époque, mêlant à la fois imagination et réflexion sur les enjeux contemporains.

Bestiaire de l’Anthropocène, de Nicolas Nova (Art&fiction)

Crédits image : Par Lionel Allorge — Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com