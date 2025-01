Un Noël au château de George Sand

C’est sûrement aussi pour cette raison que George Sand a commencé à écrire les contes pour ses petites filles Aurore et Gabrielle. Elle était persuadée que l’enfance doit être remplie d’histoires, de magies, de jeux et d’une ambiance féérique pour que les enfants soient équipés pour la vie des souvenirs.

Elle savait qu’une enfance heureuse, paisible et joyeuse est la plus puissante arme de la vie, que toutes les histoires, jeux et rêves d’enfance nous aident à faire face aux douleurs et poids que nous affronterons.

Antoine de Saint-Exupéry disait qu’il vient de son enfance comme d’un pays et qu’il n’est pas sûr s’il a vécu depuis son enfance. Colette disait qu’elle appartenait au pays qu’elle a quitté, au pays de son enfance.

Une enfance entourée d'artistes

Le château situé à Nohant, dans lequel George Sand a été élevée depuis ses quatre ans par sa grand-mère paternelle, le château dans lequel elle est revenue comme une mère divorcée, avec deux enfants, où, âgée de 17 ans, elle était à côté de sa grand-mère mourante, le château où elle accueillait les invités aux noms comme Franz Liszt, Pauline Viardot, Théophile Gautier, où son cher Chopin a passé sept étés, Eugène Delacroix trois assez longs séjours, le fils de Dumas y est venu en visite également, Flaubert deux fois et le joyeux bruyant Tourgueniev trois fois.

Tourgueniev a apporté le caviar et la langue de renne de Laponie. Dans la lettre à Gustave Flaubert, George Sand insistait pour qu’il vienne à Noël : « Voyons, un peu de courage… ce n’est pas le diable, et ici on vit entre soi comme de bons ours, on ne s’habille pas, on ne se gêne pas et on s’aime bien. Dis oui… Il n’y a pas de dames, pas d’étrangers. Si tu ne venais pas, nous serions désolés et tu serais un gros ingrat. Le 24 décembre on dîne à six heures juste, on fait l’arbre de Noël et les marionnettes pour les enfants afin qu’ils puissent se coucher à neuf heures. Après ça on jabote et on soupe à minuit. »

Même pendant ces vacances de Noël, grâce à la scénographie de l’historien de l’art Jean-Yves Patte, le château donne l’impression que Noël s’y préparait. Les valises, sacs et des chapeaux dans l’entrée font penser que les invités ne vont pas tarder, les colis sont en train d’être livrés, les domestiques mangent dans la cuisine avant de s’affairer autour de la maisonnée.

On prépare les chambres, on chauffe l’eau dans les casseroles en cuivre, on cuit des œufs. Dans un bol en céramique la farine est préparée, sur les chaises les serviettes brodées sont posées, sur la table des noix et des lentilles. Près du lit d’enfant, par terre la couverture rose est tombée, comme si la fillette Aurore venait de glisser de son lit et pieds nus sur les parquets en bois courir embrasser sa grand-mère.

La grand-mère George Sand, avec les manches retroussées, donne des ordres aux domestiques, vient de quitter son petit bureau en bois après avoir écrit un texte, a des cernes sous les yeux, car pendant la nuit elle a cousu le costume de la nouvelle marionnette de leur théâtre familial.

Cela aurait pu se passer comme ça, quand tout le monde devait arriver, quand la porte du château devait s’ouvrir et les voix des enfants retentir dans toute la maison, quand par la porte ouverte le vent glacial s’incrustait et George Sand descendait l’escalier en courant et ouvrait les bras pour accueillir tout ce monde. Je me suis trouvée dans le château le premier samedi de janvier, comme dans un moment nostalgique de la maisonnée vide, quand la compagnie joyeuse a quitté le château après les fêtes de Noël.

Théâtre, musique et danse...

Dans cette maison-château, on a commencé à jouer du théâtre grâce à Chopin. Chopin improvisait sur le piano et pendant qu’il jouait, la jeunesse faisait des pantomimes et dansait des ballets comiques. Ensuite on a commencé à inventer des costumes pour les différents rôles et on s’est mis à jouer du théâtre. Des dizaines des gens du village assistaient aux spectacles.

On envoyait les invitations, le fils Maurice fabriquait des marionnettes en bois de tilleul, ses amis faisaient des décors, George Sand pendant les nuits cousait les robes et les accessoires pour les marionnettes. Les petits chapeaux, des sacs en cuir, des chaussures, dentelles et des boucles d’oreilles habillaient les marionnettes aux yeux bleus et les cheveux bouclés. Les gendarmes, des danseuses, des commères, les maires, les nonnes et les prêtres.

Les motifs pour les pièces de théâtre, George Sand les puisait dans les livres lus, elle s’inspirait des romans pour créer les péripéties mais, en improvisant, leur donnait de nouvelles tournures. Aux intrigues inspirées des pièces de Shakespeare, elle donnait des fins heureuses, elle a refait Roméo et Juliette à sa sauce. Ils faisaient la satire, riaient de la bêtise de la bourgeoisie, de la corruption des juges, ils renversaient les hiérarchies sociales, caricaturaient tout.

À la marionnette représentant George Sand, Maurice a fabriqué un grand nez. Les soirées théâtrales commençaient à huit heures du soir et souvent ne terminaient pas avant quatre heures du matin.

« Il est 1h du matin. Je viens d’embrasser mes enfants. Je suis lasse d’avoir passé la nuit dernière à faire le costume complet d’une grande poupée pour Aurore ; mais je ne veux pas aller pioncer, sans t’embrasser aussi, mon grand ami et mon gros enfant chéri. » (dans la lettre à Flaubert, 1869, George Sand, Gustave Flaubert, Tu aimes trop la littérature, elle te tuera)

Comme enfant, George Sand lisait avec sa grand-mère Chateaubriand. Comme enfant, Marcel Proust attendait le soir le baiser de sa maman, qui lui lisait le livre François le Champi. Même aujourd’hui ce livre de George Sand est posé sur la table de chevet à côté du lit de Marcel dans la maison de la tante Léonie à Illiers-Combray.

Dans la petite forêt à côté du château, où George Sand faisait des grottes mystérieuses pour ses petites filles, au-dessus de tous les arbres de la forêt règnent deux cèdres du Liban, que George Sand a plantés à la naissance de ses enfants, sa fille Solange et son fils Maurice. Les arbres sont énormes et hauts jusqu’au ciel. Ils sont si forts et intrépides comme les souvenirs d’une enfance heureuse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Maria Danthine-Dopjerova

Contact : maria@danthine.com