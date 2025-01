Textes inédits : Inconscient collectif, un recueil de Carl Gustav Jung

Le fondateur des éditions du Tripode, Frédéric Martin, en quitte la direction, 12 ans plus tard. Un triumvirat prend la relève, qui l'accompagne « depuis des années » : Charlotte Bréhat, François Bétremieux et Aglaé de Chalus. Dès janvier 2025, la première prendra les fonctions de directrice générale et éditoriale. Le second continuera d'assumer le rôle de directeur commercial et d'éditeur de la collection semi-poche, Météores. La troisième, Aglaé de Chalus, passe directrice de la communication.