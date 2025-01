Ivre d'images accueillait Jean Pierre Duffour et Les fantômes de Syracuse

Sur les routes tortueuses menant à Syracuse, une voiture rouge fend l’air sombre et pesant. Matteo, mycologue de métier, retourne dans sa ville natale pour y donner une conférence. Mais après avoir pris en stop un étrange voyageur et subi une sortie de route inattendue, son périple bascule dans l’inconnu.

À Syracuse, Matteo découvre une ville profondément transformée. Errant dans un dédale de ruines et de souvenirs, il croise des visages familiers aux prises avec un monde gangrené par la Piovra Nera, une organisation mafieuse tentaculaire qui étend son emprise sur la cité. Lui-même, ancien membre de cette pègre, doit affronter les fantômes de son passé.

Pris dans une spirale de réminiscences et de danger, il s’engage dans une course effrénée. Son chemin croise celui de Salvatore, animateur d’une radio pirate énigmatique, et de Grazia, une botaniste lumineuse, qui semble échapper aux étranges distorsions temporelles et spatiales de cet univers.

Pour leur première collaboration, Alexandre Kha et Jean-Pierre Duffour revisitent le mythe de la mafia avec une fable oscillant entre absurde et fantastique. Porté par l’onirisme du scénario et la délicatesse du dessin, ce récit mêle la gravité de ses thématiques à une poésie visuelle et narrative saisissante.

Crédits illustration : Tanibis, Jean-Pierre Duffour

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com