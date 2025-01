Claude Allègre, chasseur de mammouths et climatosceptique

Spécialiste de la géochimie, Claude Allègre a joué un rôle déterminant dans le développement des sciences de la Terre en France. Ses contributions lui ont valu plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le prix Crafoord en 1986, la médaille Wollaston en 1987 et la médaille d’or du CNRS en 1994. Il fut également membre de l’Académie des sciences.

Engagement politique et polémique

Membre du Parti socialiste à partir de 1973, Claude Allègre a occupé le poste de ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie de 1997 à 2000, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Son mandat a été marqué par des réformes significatives, bien que parfois controversées, visant à moderniser le système éducatif français.

Connu pour son franc-parler, Claude Allègre a suscité des débats passionnés, notamment en remettant en question l’origine anthropique du réchauffement climatique, ce qui l’a placé en opposition avec une grande partie de la communauté scientifique. En 2008, il a créé la surprise en se rapprochant du président Nicolas Sarkozy, marquant ainsi un tournant dans son parcours politique.

Des parutions à foison

En septembre 2000, il publiait Toute vérité est bonne à dire (coédition Fayard-Robert Laffont) Dans ce livre d’entretiens avec le journaliste Laurent Joffrin, Allègre revient sur son expérience en tant que ministre de l’Éducation nationale et sur ses tentatives de réformer le système éducatif français. Les critiques ont souligné son franc-parler et la pertinence de certains diagnostics, tout en pointant une certaine autosatisfaction et une minimisation des résistances rencontrées.

Avec Ma vérité sur la planète (2017, Plon), Allègre abordait des sujets tels que le changement climatique, les OGM, l’énergie et la biodiversité. Il critiquait ce qu’il considère comme des « pleurnicheries écologiques » et plaide pour une « écologie réparatrice » plutôt que dénonciatrice.

Certains lecteurs ont salué son optimisme et sa volonté de proposer des solutions, tandis que d’autres ont reproché une réflexion parfois rapide, susceptible de prêter le flanc à des critiques fondées.

Deux ans plus tard, sortait La science est le défi du XXIe siècle, Allègre y dresse un panorama des avancées scientifiques du XXe siècle et des défis à venir, notamment en matière de nanotechnologies, de biologie et d’énergie. L’ouvrage a été apprécié pour sa capacité à vulgariser des concepts complexes, bien que certains lecteurs aient regretté une approche parfois trop générale. Un essai qui s’est écoulé à plus de 28.000 exemplaires.

En 2010, il récidivait avec L’Imposture climatique (Plon), ouvrage a particulièrement marqué les esprits. Allègre y remet en question le consensus scientifique sur le réchauffement climatique, qualifiant ce dernier de « mythe sans fondement ».

Cette position a provoqué une levée de boucliers au sein de la communauté scientifique. Plus de 600 chercheurs ont adressé une pétition à la ministre de la Recherche de l’époque, dénonçant les « approximations » et les « erreurs factuelles » contenues dans le livre. Un titre qui fit recette avec plus de 86.000 ventes.

Auteur d’une cinquantaine de livres et entretiens, mais l’un des titres les plus notables restera son Dictionnaire amoureux de la science (plus de 33.000 ventes) : il y abordait une variété de sujets, allant de concepts fondamentaux comme l’ADN, le Big Bang ou les supernovas, à des figures emblématiques telles que Buffon et Pasteur.

Son objectif principal était ainsi de susciter la curiosité du lecteur et de démontrer que la science est omniprésente dans nos vies quotidiennes. Il y manquait résolument une approche sur le développement des mathématiques — que l’auteur ne considérait pas comme une science à part entière…

