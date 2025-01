Tous les lauréats du Prix Valérien de la Résistance 2024

Les Valérien 2024, prix littéraires honorant la mémoire de la Résistance, sont décernés par les Hauts lieux de la mémoire nationale en Île-de-France. Il rend hommage aux œuvres qui enrichissent et transmettent la mémoire collective, en mettant l'accent sur la précision historique et l'innovation dans la narration. Ces œuvres doivent manifester un engagement profond envers le souvenir et la compréhension des combats pour la liberté.