Sophie Marceau, un Booker Prize et Goliarda Sapienza sur France Culture

Le Book Club avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15 h à 16 h

Lundi 6 janvier

L’emprise amoureuse avec Camille Laurens pour son ouvrage Ta promesse (Gallimard)

Mardi 7 janvier

La littérature post-attentats, avec Aline Marchand et Cécile Chatelet

Cette émission spéciale réunira Aline Marchand, enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences et professeure en littérature française des XXe et XXIe siècles (Sorbonne Nouvelle), ainsi que Cécile Chatelet, docteure en littérature française (Sorbonne Nouvelle).

Mercredi 8 janvier

Dystopie autoritariste avec Paul Lynch et son œuvre Le chant du prophète (Albin Michel)

Jeudi 9 janvier

Hommage à Jacques Roubaud

Seront invités Jean-François Puff, poète, enseignant-chercheur, maître de conférence et professeur des universités en littérature française des XXème et XXI ème siècles (CY Cergy Paris Université). Mais également Jacques Jouet, écrivain et membre du groupe de l’Oulipo.

Vendredi 10 janvier

Dans la bibliothèque de Sonia Wieder-Atherton

Les midis de culture avec Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 30

Lundi 6 janvier

12 h La critique : Littérature

Départs de feu d’Olivier Cadiot (POL)

Et personne ne sait de Philippe Forest (Gallimard)

Avec la présence de Pierre Benetti et Romain de Becdelièvre

13 h La rencontre

Florence Seyvos, autrice d'Un perdant magnifique, aux Éditions de L’Olivier

Le Feuilleton, coordonné par Blandine Masson

Du lundi au vendredi de 21 h à 21 h 30

Pages arrachées à Goliarda Sapienza (de 1 à 5/5)

Réalisation : Laurence Courtois

Textes choisis et présentés par Frédéric Martin

Conseillère littéraire : Emmanuelle Chevrière

Certains écrivains ont ce pouvoir unique de bouleverser la vie de leurs lecteurs, et Goliarda Sapienza fait partie de ceux-là. Née en 1924 en Sicile, dans une famille anarcho-socialiste, elle grandit au cœur d’un monde où les idées révolutions et les luttes sociales se mêlent à une éducation qui la plonge dès son plus jeune âge dans les grands textes philosophiques, littéraires et révolutionnaires.

Sa mère, Maria Giudice, figure historique de la gauche italienne, et son père, avocat syndicaliste, lui transmettent un héritage foisonnant d’idéaux, tandis qu’elle s’imprègne aussi de la culture populaire de sa ville natale, Catane.

À 16 ans, en pleine guerre, elle entre à l'Académie d'Art dramatique de Rome, un tournant qui marque le début d'une vie tumultueuse. Très vite, elle s’impose sur les planches, se lie d'amitié avec Visconti, avant de tout abandonner pour se consacrer pleinement à l'écriture. La suite ? Décennies de recherches et de doutes, des textes flamboyants, où elle explore sans relâche la quête de liberté dans une société dévastée par les guerres, les idéologies et les traditions.

Mais ses écrits baroques, issus d'une femme insoumise, ne trouvent pas d’écho auprès des éditeurs italiens. Goliarda Sapienza meurt dans l’anonymat en 1996, laissant derrière elle un ensemble de manuscrits mêlant roman, poésie, théâtre et journal intime. Ce n'est qu'en 2005 que la France découvre son roman L’Art de la joie, et avec lui, un immense succès qui lève enfin le voile sur son œuvre.

Peu à peu, ses livres, d'abord ignorés, trouvent leur place dans toute l'Europe, et sont aujourd'hui des classiques en Italie. Grâce à ces pages arrachées à son existence, c’est toute la voix d’un esprit libre et audacieux qui résonne à travers le temps, offrant une fenêtre sur son parcours extraordinaire et son œuvre fascinante.

Cette sélection est faite et présentée par Frédéric Martin, éditeur des œuvres complètes de Goliarda Sapienza aux éditions Le Tripode.

Avec Norah Krief (Modesta), Yvan Corbineau (Tuzzu), Corrado Invernizzi (Angelo Pellegrini), Garance Clavel (Goliarda ), George Claisse (le commendatore ), Christina Scagliotti (Stella), Aurélie Nuzillard (Inès), Brice Hillairet (Jacopo), Claude Degliame (Goliarda Sapienza)

Ainsi que les voix de Marie Daude, Yvan Corbineau, Corrado Invernizzi, Eric Genovese et Giada Melley, Sarajeanne Drillaud, Charlotte Campana,

Prise de son, montage, mixage : Emmanuel Armaing, Claude Niort

Bruitage : Bertrand Amiel

Assistant à la réalisation : Félix Levacher

Lundi 6 janvier

Épisode 1 : Enfance

Née en 1924 en Sicile dans une famille anarcho-socialiste, Goliarda Sapienza bénéficie d’une éducation qui l’introduit dès son enfance aux grands textes littéraires et philosophiques.

Mardi 7 janvier

Épisode 2 : La révolte de Gabin

Moi, Jean Gabin est sans doute l’œuvre la plus surprenante de Goliarda Sapienza. Rédigé à la fin de sa vie, il se présente comme un véritable testament philosophique.

Mercredi 8 janvier

Épisode 3 : Maternité

L'Art de la joie a été rédigé sur une période de dix ans, entre 1967 et 1976, avant d'être rejeté par tous les éditeurs italiens.

Jeudi 9 janvier

Épisode 4 : La prison

Rédigé en 1981, L’Université de Rebibbia s’inspire de sa propre expérience de l’enfermement.

Vendredi 10 janvier

Épisode 5 : Le désir

Retour sur son œuvre majeure, L'Art de la joie, et plus particulièrement le personnage de Carmine.

L’instant poésie avec Sophie Marceau

Du lundi au vendredi de 21 h 30 à 21 h 35

Actrice, réalisatrice et scénariste, Sophie Marceau nous invite à un voyage poétique en partageant et commentant 20 poèmes qui ont marqué son parcours de vie et d’écriture. Chaque texte est interprété par un comédien ou une comédienne.

Icône du cinéma français, Sophie Marceau débute sa carrière à 13 ans avec La Boum (1980), où elle incarne Vic, un rôle qui la propulse au sommet et lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Elle se réinvente ensuite en réalisatrice avant de se tourner vers l’écriture. Après Menteuse (Stock, 1996), elle publie en 2023 La Souterraine aux éditions Seghers, un recueil mêlant poésies, fables et courts récits.

15 de ses poèmes favoris seront alors présentés, d’Arthur Rimbaud à Louise Glück, de Jean de La Fontaine à Ossip Mandelstam, en passant par Fernando Pessoa et Grisélidis Réal. Mais également 5 de ses créations personnelles.

Une collection conçue par Camille Renard

Conseillère littéraire Céline Geoffroy

Prise de son, montage et mixage : Antoine Viossat, Maxime de Peretti de la Rocca

Assistante à la réalisation : Claire Chaineaux

« De rien… » de Sophie Marceau lu par Alka Balbir, Léonie Dahan-Lamort et Fanny Jouffroy

Mon rêve familier de Paul Verlaine lu par Yuliya Abiss

Soyez polis de Jacques Prévert lu par Jeremy Lewin, Christine Culerier, Yacine Sif El Islam et Johann Weber

Parabole de Louise Glück lu par Léone Metayer, Paula Devismes et Olivier Constant

Crédits Image : logo France Culture / Sophie Marceau, © Francesca Mantovani

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com