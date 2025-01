Création du Prix Festi’Petits pour une lecture haute comme 3 pommes

Le festival propose une multitude d’activités pour éveiller les sens des enfants : lectures à haute voix, ateliers, spectacles, exposition participative et jeux seront au programme. L’occasion pour les petits de mobiliser leurs différents sens dans leur découverte de la lecture.

L’évènement, étendu sur la première moitié du mois de février, entrera dans les 14 médiathèques du Réseau de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que dans d’autres médiathèques partenaires. Parmi elles, on compte Juvignac, Grabels, Cournonterral, Cournonsec, Fabrègues, Murviel-lès-Montpellier, Vendargues.

Un Festi'Prix pour les Festi'Petits

Cette année, pour la première fois, Festi’Petits lance un prix littéraire, le Prix Festi’Petits, qui récompensera un album jeunesse destiné aux tout-petits. Destiné à stimuler la curiosité des jeunes lecteurs, il sera remis officiellement le 14 février 2025, à l’occasion de la journée professionnelle dédiée aux acteurs de la culture et de la petite enfance.

« Les livres, c’est bon pour les bébés ! » s’exclame David-Jonathan Benrubi, Directeur délégué au Réseau des médiathèques. Avant d’expliquer qu’à travers ce projet, l’objectif principal est le développement de « l’attention ». Celle « du livre qui résiste dans sa matérialité et invite dans sa créativité. Du livre qui fait agir et réagir le tout petit, plus ou moins, plus ou moins bien, suffisamment pour que l’adulte l’observe, prenne part, et par son vote contribuer à célébrer un album particulièrement fort, qui aura nourri un moment particulièrement riche. »

L’idée de ce prix est donc de se mettre « à la hauteur des tout-petits : la hauteur de tous les possibles, de tous les futurs possibles », exprime Éric Penso, Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Les 5 albums finalistes du Prix Festi’Petits ont été sélectionnés pour leur capacité à éveiller l’imaginaire des tout-petits et à nourrir leur curiosité. Ces ouvrages sont mis à la disposition des acteurs de la petite enfance et des partenaires éducatifs via La Ruche des Livres, un service qui propose des ressources pédagogiques adaptées aux plus jeunes.

Sélection de 2025

Cui Cui Cui, de Rascal (Ecole des Loisirs, 2023)

La semaine du jardinier heureux, de Nathalie Lété (Saltimbanque, 2023)

Ensemble pour la nuit, d’Émilie Vast (MeMo, 2023)

4 œufs, de Françoise de Guibert (Thierry Magnier, 2024)

Spectacle au potager, de Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau (MeMo, 2024)

Le programme de l'ensemble des évènements est à découvrir ci-dessous.

