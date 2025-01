L'écrivain et théoricien britannique David Lodge est mort

Le 1er volume de cette trilogie, Né au bon moment, offre une plongée dans son passé, tandis que La Chance de l'écrivain révèle les arcanes de sa création littéraire. Dans Réussir, plus ou moins, il partage sa quête de nouvelles formes d'écriture.

Dans un communiqué, Penguin Random House a partagé : « Il a inspiré une grande affection chez ceux qui ont eu la chance de travailler sur ses livres et son engagement envers le monde de l'écriture était inébranlable et profond. Sa mort est une perte énorme pour nous tous chez Penguin Random House et pour les lettres britanniques. »

Un romancier théoricien

Né le 28 janvier 1935 à Brockley, dans le sud-est de Londres, son enfance a été marquée par la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il fut évacué avec sa mère. Une expérience qui façonnera plus tard certains thèmes de ses écrits.

En 1960, il commence sa carrière académique en tant que conférencier à l'Université de Birmingham, institution qu'il quitte en 1987. Ses premiers écrits, notamment The Picturegoers (1960), non traduit en français, reflètent ses expériences de jeunesse à Brockley. Plus généralement, son œuvre entend capturer les nuances de la vie britannique post-guerre avec acuité et empathie.

David Lodge a par ailleurs introduit en Grande-Bretagne les théories du précurseur de la sociolinguistique, Mikhail Bakhtin, et fréquemment utilisé des techniques narratives comme le monologue intérieur et les références intertextuelles.

Les éditions Rivages ont publié les ouvrages de David Lodge à partir du début des années 1990, dont La Chute du British Museum en 1991. Le premier ouvrage théorique de l'universitaire édité en France est À la réflexion, en 2003.

Il a également dépeint, avec humour, la vie académique à travers sa Campus Trilogy : Changement de décor (Rivages, 1990), Un tout petit monde (Rivages, 1991) et Jeu de société (Rivages, 1990).

Le Britannique a également écrit des scénarios télévisés et des pièces de théâtre. Il a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 1997 et Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique en 1998.

Dans un communiqué repris par The Booksellers, les enfants de David Lodge confient : « C'était intéressant de grandir avec David Lodge comme père. Des collègues de l'Université de Birmingham et des écrivains du monde entier venaient dans notre maison à Birmingham. La conversation à la table du souper était toujours animée, notre mère Mary tenait bien sa place, pendant ce temps David était prêt avec un livre de référence pour vérifier quelque chose qui était contesté. Nous sommes très fiers de ses réalisations et du plaisir que sa fiction, en particulier, a procuré à tant de personnes. »

Son éditeur de longue date, Geoff Mulligan, raconte de son côté : « Ce fut ma grande chance de travailler avec David pendant de nombreuses années et sur plusieurs livres. Nos séances éditoriales, qui avaient lieu dans son appartement près de Cecil Court, étaient à la fois éclairantes et très divertissantes. Elles provoquaient des discussions approfondies sur la motivation d'un personnage, le Bourgogne particulier qu'ils pourraient boire, parfois un seul mot, dont je me souviens encore. (...) Pour quelqu'un avec ses réalisations énormes en tant qu'universitaire, romancier, dramaturge et scénariste, il était toujours modeste, gentil, généreux et un plaisir à côtoyer. »

