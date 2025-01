Dans la Maison de Jules Verne : voyages, livres et aventures

« Sur le désir de ma femme je me fixe à Amiens ville sage, policée, d’humeur égale la société y est cordiale et lettrée. On est près de Paris, assez près pour en avoir le reflet sans le bruit insupportable et l’agitation stérile », écrivait le romancier en 1871. Et ce, pour répondre au souhait de son épouse de se rapprocher de sa famille. En 1873, il achète une maison au 44, boulevard Longueville, (aujourd’hui boulevard Jules Verne). Sa notoriété grandissante, il s’installe avec sa femme dans la maison à la tour en tant que locataire jusqu’en 1900.

Une famille à loger

Dès 1872, Jules Verne s’engage dans la vie locale. Il est, entre autres, membre de l’Académie d’Amiens, de la Société Industrielle, de la Société d’Horticulture, et surtout, Jules Verne est élu conseiller municipal pendant 16 ans (1888-1904). À ce titre, il prononce de nombreux discours dont celui de l’inauguration du cirque, le 23 juin 1889.

En 1882, Jules Verne et son épouse Honorine s’installèrent en tant que locataires dans cette maison jusqu’en 1900. Verne a alors 54 ans et est au sommet de sa gloire. La demeure est vaste et comprend deux étages, de larges combles et une tour surmontée d’un belvédère. La cuisine, les dépendances et les écuries occupent la grande aile gauche du bâtiment (aujourd’hui le hall d’accueil). Un grand jardin disparu dans les années 60, prolongeait la cour actuelle.

L’entrée de la maison s’effectuait par ce jardin d’hiver, pièce emblématique de la mode du XIXe siècle. Il témoigne du goût de cette époque pour l’exotisme et les voyages, éléments fondamentaux de l’œuvre de Jules Verne.

Dès que l’on franchit le seuil de cette demeure bourgeoise, on est immédiatement transporté dans l’univers de l’auteur de Vingt Mille Lieues sous les mers et de Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Les pièces, restaurées avec soin, conservent l’atmosphère authentique de l’époque. Le bureau de l’écrivain, notamment, où il rédigeait ses célèbres Voyages extraordinaires, est un point d’orgue de la visite.

Lieu de vie, d'écriture et d'isolement

Les murs y sont habités par des objets personnels, des manuscrits originaux et des éditions rares qui dévoilent la richesse de son génie créatif.

Les premiers grands voyages de Jules Verne sont ici : en 1859, il part pour l’Écosse en compagnie de son ami Aristide Hignard. Il relate son voyage dans des notes dont il se sert pour écrire Les Enfants du capitaine Grant, Les Indes noires et Le Rayon vert.

En 1861, il embarque pour la Scandinavie qui lui inspire Voyage au centre de la Terre et surtout Un billet de loterie. Lors de ce voyage, il apprend la naissance de son fils Michel. En mars 1867, Jules Verne se rend aux États-Unis à bord du Great Eastern, le plus grand transatlantique de l’époque. Il visite New York et les chutes du Niagara. Ce voyage lui inspire le roman Une Ville flottante.

Le premier étage de cette maison, autrefois occupé par les chambres des Verne, évoque aujourd’hui la librairie parisienne et le bureau de Pierre-Jules Hetzel, célèbre éditeur de Jules Verne. Né à Chartres en 1814 et devenu éditeur en 1836, Hetzel se passionne pour la littérature jeunesse, qu’il contribue à autonomiser en lançant en 1864 le Magasin d’éducation et de récréation.

La chambre... avec lit de travail et bureau

La collaboration avec Jules Verne débute en 1863 avec Cinq semaines en ballon, inaugurant la série des Voyages extraordinaires. Initialement publiés en feuilleton, ces romans deviennent célèbres grâce à leurs éditions en grands formats ornés de somptueux cartonnages, une spécificité unique à l’œuvre de Jules Verne, qui compte plus d’une vingtaine de ces éditions.

Les 700 objets exposés permettent de retracer non seulement la vie de Jules Verne mais aussi de comprendre les influences qui nourrissaient son imaginaire. Manuscrits, photographies, éditions originales ou encore affiches de ses œuvres adaptées au théâtre témoignent de l’ampleur de son œuvre et de son rayonnement international. Les visiteurs peuvent aussi admirer la célèbre tour de la maison, élément architectural emblématique qui surplombe ce lieu empreint d’histoire.

Jules Verne disposait à cet étage d’une bibliothèque riche de 12 000 ouvrages, incluant des œuvres d’auteurs tels qu’Homère, Montaigne, Cooper, Dickens, Walter Scott et Edgar A. Poe.

Il s’appuyait sur les travaux de grands géographes comme Malte-Brun et Élisée Reclus, ainsi que sur des revues comme Le Tour du Monde et La Nature, pour lesquelles il recensait les articles utiles à ses Voyages extraordinaires. Il rédigeait des fiches sur des thèmes variés (le Danube, les cyclones, les expressions linguistiques d’Amiens) et réalisait des cartes pour illustrer ses romans.

Dans son cabinet de travail, reproduit fidèlement avec un lit de repos en fer et un fauteuil en cuir, il écrivait chaque matin entre 5 h et 11 h, produisant plus de trente romans, dont Deux ans de vacances et Le Château des Carpates. Un globe ayant appartenu à l’auteur trône sur son bureau.

En parcourant les différentes pièces, le visiteur découvre des éléments évocateurs de la vie familiale, professionnelle et artistique de l’auteur. Une attention particulière est portée aux détails, qu’il s’agisse des décors inspirés ou des objets qui reflètent l’influence de l’époque sur ses œuvres.

Des dispositifs interactifs enrichissent également l’expérience, permettant de mieux saisir l’ampleur de son héritage littéraire.

Plus qu’un musée, la Maison de Jules Verne est un lieu vivant, ouvert à l’interprétation et à la rêverie. Des expositions temporaires et des animations culturelles viennent enrichir l’expérience, faisant de chaque visite une aventure unique. Par ses espaces intimes et ses détails soigneusement conservés, elle invite à entrer dans l’univers personnel d’un écrivain dont les mots continuent de faire vibrer les esprits.

Un passage incontournable pour les amateurs de littérature et les passionnés d’exploration, où l’on redécouvre un homme et une époque à travers une mise en scène à la fois respectueuse et immersive. La Maison de Jules Verne n’est pas qu’un lieu de mémoire : c’est une porte ouverte vers des horizons infinis, où l’imaginaire prend tout son sens.

Maison de Jules Verne, 2 Rue Charles Dubois, 80000 Amiens.

