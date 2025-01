Limoges : une inondation ravage la librairie Page et Plume

En cause : une canalisation en cuivre, altérée par le gel, qui a cédé. L'eau a inondé les deux étages, endommageant l'espace de vente et laissant un trou dans le plafond du deuxième étage. Environ 1700 livres ont été mouillés.

« On a fait les comptes, on a bipé les livres pour avoir une liste pour l'assurance. On ne peut pas les laisser dans les rayonnages », partage le propriétaire Sébastien Lavy auprès de France 3 Nouvelle-Aquitaine, et de continuer : « Le but, c'était aussi de déplacer les bouquins pour pouvoir rouvrir. Il y a aussi le mobilier qu'il va falloir changer et les peintures et les plafonds. Plein de petits travaux à prévoir. » Le coût des pertes est estimé à au moins 20.000 euros.

Les livres touchés sont à présent destinés au pilon. Toutefois, l'évacuation doit attendre le passage des experts d'assurance.

Dans l'optique de voir le verre à moitié plein, Sébastien Lavy se réjouit que cet incident se soit déroulé après la période des fêtes de Noël, et pas en plein jour, faisant peser un risque pour les client présents.

Côté verre à moitié vide, rappelons que l'enseigne qui a célébré ses 40 ans en 2023, a été entièrement rénovée il y a deux ans, pour un investissement de 650.000 euros... L'espace a notamment été remodelé pour le rendre plus fonctionnel, modulable, et en faire un lieu plus tourné vers la vie culturelle et les échanges.

La préoccupation demeure pour les autres canalisations de l'immeuble de la fin du XIXe siècle. La librairie reste malgré tout ouverte, en attendant les réparations nécessaires.

Sébastien Lavy est à la tête de la librairie, qui a connu quatre propriétaires depuis avril 2020, en pleine période pandémique. Elle propose un vaste choix de livres neufs issus aussi bien de petites maisons d'édition que de grandes maisons, couvrant une large gamme de genres tels que la littérature, la jeunesse, la bande dessinée, les comics, le manga, les sciences humaines, les arts, les loisirs et bien plus.

