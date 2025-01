Journal sous dictature : décrypter la Russie de Poutine 

BONNES FEUILLES — Journal sous dictature (trad. Raphaëlle Pache, éd. Robert Laffont) compile plus de 45 articles écrits par Dmitry Glukhovsky entre 2012 et 2023. Journaliste et écrivain né à Moscou, il partage ses réflexions et analyses sur ce pays qui lui a valu un exil forcé sous le régime de Poutine.