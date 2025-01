Freida McFadden et Inoxtag cohabitent au sommet

Le YouTuber Inoxtag reste solide malgré une baisse notable, s’emparant de la troisième place grâce à 27.783 exemplaires vendus. Juste derrière, Houris de Kamel Daoud s’impose avec 27.309 nouveaux lecteurs.

Valérie Perrin marque un retour remarqué. Boostée par les fêtes, elle atteint la cinquième place avec 23.649 exemplaires vendus pour son roman Tata, une belle performance pour cette période.

Les habitués du top 10 conservent leur rang. Jacaranda de Gaël Faye, en sixième position, totalise 21.248 ventes. Les aventures de Lucky Luke, un cow-boy sous pression de Jul et Achdé suit à la septième place avec 18.871 exemplaires.

La bande dessinée continue de séduire. Moi, Fadi, le frère volé, signé Riad Sattouf, ajoute 18.152 lecteurs à son actif, décrochant la huitième place. Marc Levy et son roman La Libraire des Livres Interdits prennent la neuvième position avec 17.868 exemplaires écoulés.

Pour conclure, Anna Stuart, autrice ayant vendu le plus de livres en 2024, boucle ce classement avec La Sage-Femme d’Auschwitz (trad : Maryline Beury), qui s'est écoulé à 17.492 exemplaires cette semaine.

Le top/flop de la semaine

La période de Noël réserve des surprises. Colleen Hoover fait son come back avec Jamais Plus, (trad. Pauline Vidal), dont l’adaptation cinématographique est sortie en août 2024 : le titre bondit de 88 places.

En revanche, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, lauréat du prix Goncourt 2023, subit une chute de 85 rangs. Il dégringole à la 198ᵉ place, victime d’un essoufflement post-fêtes.

Une baisse sensible des ventes

La frénésie des achats de Noël s’éteint, laissant place à une décrue marquée. Le volume de livres vendus chute de 41 %, passant de 14,5 millions à 8,5 millions d’exemplaires vendus. Sur le plan financier, le recul est encore plus prononcé : le chiffre d’affaires passe de 218,5 millions € à 123,8 millions €, enregistrant une baisse de 44 %. Après l’effervescence des fêtes, les ventes littéraires reprennent un rythme plus modéré.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com