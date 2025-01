Quand la Dolce Vita se mue en cauchemar, par Tennesse Williams 

Alors que Karen tente de redonner un sens à une vie qui semble vide de toute direction, elle croise la route de Paolo. Jeune Romain séduisant, il ravive en elle une lueur.

Et retrouve en elle des souvenirs de sa jeunesse et de sa carrière cinématographique. Mais, surtout, elle oublie que le temps passe, et avec lui s’éloigne ce qui lui tenait autant à cœur.

Cependant, derrière ces bons moments, Paolo révèle une autre facette insoupçonnée jusqu’alors. À mesure que leur liaison se renforce, la jeune femme se retrouve emportée dans un tourbillon où se mêlent à la fois passion et manipulation.

Les ténèbres du jeune homme vont progressivement l’entraîner dans un univers sans retour.

Dans cette ville éternelle où se mêlent fantasmes et légendes antiques, Tennessee Williams tisse un destin tragique. Ce roman fut longtemps absent des librairies.

Les Éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages :

Tennessee Williams (1911-1983), surtout reconnu pour ses pièces de théâtre, a laissé une empreinte indélébile sur le monde littéraire et cinématographique.

Auteur d’œuvres mythiques telles qu’Un tramway nommé Désir, La Chatte sur un toit brûlant et Soudain l’été dernier, il a vu ses pièces adaptées par les plus grands réalisateurs et interprétées par des légendes du cinéma, telles qu’Elizabeth Taylor, Marlon Brando ou Paul Newman. Son héritage perdure à travers ses écrits et leurs adaptations.

Par Sara Verrecchia

Contact : sv@actualitte.com