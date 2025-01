Le dessin satirique, une voix fragile en Turquie

Alors que la France s’apprête à commémorer les dix ans de l’attentat islamiste contre Charlie Hebdo, les éditions Dargaud nous proposent de célébrer la liberté d’expression aux côtés d’Ersin Karabulut, caricaturiste du magazine satirique turque Uykusuz.

À travers l’œil du dessinateur, le lecteur devient un observateur privilégié des mutations qu’a connues le pays de 2007 à 2017. Une période charnière pour la Turquie, sous la coupe de Recep Tayyip Erdoğan depuis 2003 : en l’espace de 10 ans, le président a plongé le territoire dans un régime autoritaire.

Dessiner : une autre façon de résister

C’est ainsi que le bédéiste nous conte l’escalade de la violence. D’un côté, un peuple fracturé entre conservateurs, fidèles à Erdoğan, et une jeunesse qui rejette son autoritarisme en rêvant de modernité. De l’autre, lui et ses collègues, qui fondent en pleine tourmente Uykusuz, un journal satirique devenu, presque malgré lui, une voix d’opposition.

En quelques semaines, Uykusuz s’impose sur le marché. Mais à mesure que les unes politiques s’enchaînent, les menaces pleuvent, et l’insécurité s’installe au sein de la rédaction. Au même moment, Erdoğan centralise le pouvoir, étouffe les médias critiques, et les premières contestations éclatent.

Exemple de véritables unes du journal satirique Uykusuz, à propos d'Erdoğan

Depuis son bureau, Ersin, que son trait n’épargne jamais avec ses cernes et son air défait, observe un pays en mutation et, sans l’avoir prémédité, rejoint les manifestations du parc Gezi en 2013. Lui qui ne s’est jamais considéré comme politisé, prend soudain part au combat contre la répression du gouvernement. S’il ne s’arme pas de gaz lacrymogène, il use de son coup de crayon dans son journal pour lutter en faveur d’une liberté d’expression grandement menacée.

Réprimer les voix contestataires

Ailleurs aussi, les voix critiques sont fragiles. L’auteur évoque notamment l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, pourtant perpétré dans le pays de la liberté. Il souligne l’effroi que cet évènement a provoqué au sein des rédactions turques et la manière dont cet évènement a alimenté des discours haineux et généralisés dans le pays.

Et ainsi de suite jusqu’en 2016, date de la tentative de coup d’État en Turquie, qu’Erdoğan a utilisé comme prétexte pour encore durcir son pouvoir. Un contexte d’oppression où il devient difficile pour le caricaturiste de s’exprimer. Tiraillé entre la nécessité de partir et la culpabilité d’abandonner ses proches et son pays, le protagoniste trouvera finalement une échappatoire à cette situation.

Extrait de Journal inquiet d'Istanbul tome 2, d’Ersin Karabulut, traduit par Yigit Bener aux éditions Dargaud

La caricature, un outil d’analyse

Avec ce tome 2, l’auteur s’attaque à du lourd : une période ultra-contemporaine de l’histoire de son pays, avec tout le manque de recul que cela implique. Et pourtant, ça marche. Le récit, fluide et accessible, en dit peu, mais dit bien. Au prix de quelques raccourcis qui feraient grincer des dents les historiens, il ouvre une nouvelle porte d’entrée à l’histoire complexe de la Turquie.

Le format, qui rappelle celui de L’Arabe du futur de Riad Sattouf (Les livres du futur), conserve cependant une originalité propre, notamment dans les traits caricaturaux et expressifs d’Ersin Karabulut. Avec son dessin, il injecte humour et légèreté sans jamais trahir la gravité du sujet. Se moquant volontiers de lui-même, il se dessine sous son plus mauvais jour, comme un miroir de l’époque qu’il dépeint.

Journal inquiet d’Istanbul ne se contente pas d’effleurer l’histoire turque : il plonge dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde, entre appartements étriqués et conversations anodines, pour mettre un visage et donner un nom à toutes les victimes de la dictature d’Erdoğan. Un projet qu’Ersin Karabulut semble promettre de continuer à croquer, mais cette fois, depuis l’autre côté de la frontière.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com