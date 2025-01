Portraits et conspirations : un polar historique à Versailles

Le meurtre marque le début d’une série d’assassinats tout aussi mystérieux. L’affaire est rapidement confiée aux deux personnages. Et ce, par nul autre que La Reynie, lieutenant général de police du Roi Soleil.

À ce moment, les deux enquêteurs ne se doutent pas que leur investigation va les mener jusqu’à Colbert et à sa police secrète. Alors que le mystère s’épaissit, une question persiste : les victimes ont-elles été tuées par des ennemis du royaume de France ? L’enquête prend rapidement une tournure politique.

Dans le même temps, Emilio, un jeune artiste italien, arrive à Paris et se voit offrir un poste d’apprenti par le peintre Mignard. Celui-ci travaille sur le portrait de la duchesse de La Vallière, ancienne maîtresse de Louis XIV, qui se retire au couvent de la Visitation après sa disgrâce.

La Reynie décide alors, sous le conseil des deux protagonistes, d’utiliser le talent du jeune Emilio. Ce dernier se voit alors impliqué dans l’enquête. Et sera chargé de suivre l’évolution du portrait, espionnant désormais pour le compte du roi.

Se voient ainsi mêlés dans ce polar historique politique, histoire de l’art et enquête policière.

Les Éditions Albin Michel nous en offrent les premières pages en avant-première :

Jacques Forgeas est scénariste pour le cinéma et la télévision. Il est notamment l’auteur du film La Fontaine (avec Lorant Deutsch) et de la série La Marquise de Pompadour (avec Hélène de Fougerolles et Vincent Perez), et a collaboré avec le réalisateur Jean-Jacques Beineix.

En parallèle, il a publié deux romans : Le manteau de plumes (Plon, 2002) et Le jumeau de l’Empereur (Robert Laffont, 2009).

