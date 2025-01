En 2024, le Palais de la Porte Dorée a séduit les moins de 26 ans

La programmation culturelle du Palais, aux couleurs de l’olympisme et enrichie d’un nouveau rendez-vous « Les Mercredis de la Porte Dorée », a rassemblé un public très nombreux en 2024.

Le Palais séduit un public jeune avec 54 % des visiteurs qui ont moins de 26 ans et 1 visiteur sur 4 qui a entre 18 ans et 25 ans. Cette part significative s’explique à la fois par les thématiques qui sont au coeur des préoccupations des jeunes générations mais aussi l’attention particulière portée à la jeunesse : des expositions à hauteur d’enfants, des événements pensés pour ce jeune public, des parcours audios originaux à destination du jeune public, une offre d’ateliers, d’activités et de visites guidées plébiscitées par les familles et enseignants.

Le Musée national de l’histoire de l’immigration atteint une fréquentation historique avec 208.704 visiteurs (+39% par rapport au précédent record de 2017 avec 149.673 visiteurs). Après seulement un an et demi d’ouverture, le public a confirmé son intérêt pour la nouvelle exposition permanente du Musée (ouverture en juin 2023) montrant que l’histoire de l’immigration est une composante indivisible de l’histoire de France. Il séduit tout autant puisque la note de satisfaction de visite s’élève à 8,9/10.

La fréquentation en hausse

En 2024, le public a aussi pu visiter deux expositions temporaires, Olympisme, une histoire du monde (du 26 avril au 8 septembre), Chaque vie est une histoire (jusqu’au 9 février 2025) et (re)découvrir le Centre de Ressources Abdelmalek Sayad, fort de ses ressources uniques sur les questions migratoires, rénové dans un tout nouvel espace.

L’Aquarium tropical a rassemblé 350.791 visiteurs. Un succès qui confirme le rôle de l’Aquarium pour la sensibilisation et la préservation de la biodiversité aquatique auprès d’un large public. À travers une exposition, une bande dessinée et une projection, petits et grands sont invités à plonger, jusqu’au 24 août 2025, au coeur d’une enquête scientifique pour le sauvetage d’un poisson malgache en danger critique d’extinction.

« Un nouveau succès avec près de 635.000 visiteurs en 2024 et un record de fréquentation pour le musée qui enregistre une hausse continue du nombre de jeunes de moins de 26 ans. Le Palais de la Porte Dorée s’affirme comme un lieu repère pour les jeunes. Ils viennent s’y informer sur les grands enjeux de notre époque tout en s’émerveillant devant les œuvres d’art ou les aquariums », indique Constance Rivière, directrice générale du Palais de la Porte Dorée.

Et d’ajouter : « Ces chiffres montrent le désir d’une vision éclairée et engagée sur notre histoire comme sur les défis liés à la biodiversité. Dans cette période d’incertitude, de fake news et de polarisation des débats, nous sommes fiers d’être un lieu de connaissance, de lien et d’apaisement. »

Work in progress

Cette année, l’Aquarium a continué ses travaux de rénovation nécessitant plusieurs jours de fermeture au public. Au printemps 2025, une nouvelle section de huit bassins ouvrira et sera entièrement dédiée aux écosystèmes de la Guyane française.

La programmation culturelle pluridisciplinaire a captivé 71.877 spectateurs. Le public a pu découvrir un nouveau rendez-vous, les Mercredis de la Porte Dorée, qui éclaire à travers la littérature, le cinéma ou le débat les grandes questions de notre époque : immigration, discrimination, rapport au vivant.

PRIX LITTÉRAIRE – Trois lauréats des Prix de la Porte Dorée 2024

Les grands rendez-vous annuels du Palais, L’Envers du décor, Le Grand Festival ou encore la terrasse éphémère Poisson Lune ont séduit. Par ailleurs, parmi une offre variée de visites guidées, 3574 visiteurs ont pu participer à celles thématiques autour du monument, chef-d’oeuvre architectural du mouvement Art déco édifié pour l’exposition coloniale de 1931.

Enfin le site internet de l’Établissement a reçu plus de 2,6 millions visiteurs uniques (+35% par rapport à 2023). Alors que 2024 a été une année forte en termes d’enrichissement numérique avec notamment la mise en ligne de nombreux témoignages vidéo et d’une base de données des collections du Musée, début 2025 le site diffusera un film en neuf chapitres sur l’histoire de l’immigration en écho à l’exposition permanente.

Crédits photo : Paola Breizh, CC BY 2.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com