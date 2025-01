Kotodama : les Éditions Petit à Petit lancent leur label manga

Kotodama, qui se traduit par « l'âme des mots » ou « les paroles sacrées », est un concept spirituel qui inspire le label. Ce dernier a pour objectif de faire découvrir la culture et l'histoire japonaises à travers des mangas japonais traduits en français, chaque volume étant complété par un cahier documentaire détaillé.

Les trois premiers titres seront disponibles en librairie dès le 12 février 2025.

Hinatsuba - Celle qui maniait le sabre, constitue un one-shot signé Kôichi Masahara, à la fois le scénariste et le dessinateur. Cette œuvre sé déroule dans l'époque d'Edo et la fin des samouraïs. Suzu, fille unique d’un maître du sabre et son élève la plus douée, lutte contre les traditions restrictives de son époque, cherchant son identité et une place dans un monde qui refuse aux femmes le droit de manier le sabre.

Extrait de Hinatsuba - Celle qui maniait le sabre.

Le tome 1 de Sushi Ichi !, d'Etsushi Ogawa, premier de huit volumes, raconte l'histoire de Taisuke, un maître sushi dont l'art culinaire sert à apaiser les tensions et résoudre les conflits dans son quartier d'Edo.

Extrait de Sushi Ichi !

Un autre premier tome avec Hikaru in the Light ! enfin, de Mai Matsuda. Ce manga nous fait découvrir le monde des idoles au Japon à travers les yeux de Hikaru, explorant son ascension et ses défis dans ce phénomène culturel captivant.

Extrait de Hikaru in the Light !

Crédits photo : Les éditions Petit à Petit

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com