Le récit de deux flaques d'eau

Leur coexistence donne lieu à des aventures teintées d'amour, de philosophie et de destin. Bien que partageant une essence commune, les deux ne voient pas toujours les humains de la même manière, incarnant ainsi l'ensemble de l'eau.

À travers ce prisme aquatique, l'autrice interroge la vie qui circule parmi les plantes, les animaux et les humains, soulignant les liens intrinsèques que l'eau tisse parmi eux. Ce récit explore avec humour et tendresse les ravages écologiques, ravivant notre courage face à ces défis.

« Ils oublient qu'ils sont chacun un, unique et précieux, mais aussi tous les humains et tous les animaux, et même tous les vivants. Comme nous sommes goutte, flaque, rivière, nuage, pluie, océan, eau des corps et des plantes - et Toute, toute l'eau de la terre en même temps. » Nathalie Léger-Cresson.

Les Éditions des Femmes - Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages en avant-première :

Avant de se consacrer à l'écriture, Nathalie Léger-Cresson a passé quatre ans dans les champs mexicains pour son doctorat en biologie. Elle a débuté par des publications pour la jeunesse, puis a écrit une pièce de théâtre et des fictions radiophoniques pour France Culture.

Elle anime également des ateliers d'écriture, notamment à l'École de la deuxième chance de Seine-Saint-Denis. Ses quatre derniers ouvrages, Encore et Angkor (2012), Hélice à deux (2014), À vous qui avant nous vivez (2018) et Le Sens du calendrier (2020), ont été publiés aux éditions des femmes-Antoinette Fouque.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com