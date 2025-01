Être mère pour devenir femme

Elle se lance alors dans une introspection dessinée afin d’interroger son rapport à ce non-être (ne pas être mère) qui prend finalement les atours de questions plus existentielles, comme celle présente en conclusion du premier chapitre : « peut-on être femme sans avoir d’enfant ? »

La question de la maternité semble évidente. On se met en couple pour avoir des enfants, on travaille pour nourrir et loger ses enfants, on vieillit pour voir grandir ces enfants. Cela a toujours été comme ça, et c’est ce schéma par exemple qui me permet d’écrire ces lignes.

Mais si ce modèle, que l’on considère si naturel, car hérité de milliers d’années, ne l’était pas justement, naturel. Et s’il pouvait se révéler encombrant, étouffant, voire pire encore, si l’on ne voulait simplement pas y entrer. On sait et on imagine les réactions violentes, intrusives, offensantes qu’une telle position peut engendrer.

Loin du militantisme, loin du didactisme, Catherine Gauthier réalise une œuvre sensible et poétique sur sa non-maternité (il est quand même très surprenant, effarant même et pour le moins significatif, qu’à notre époque où tout type de volonté personnelle trouve un nom, donc un espace d’identité et d’existence, il n’existe aucun qualificatif qui désigne une femme ou un homme ne souhaitant pas d’enfant).

Elle sonde les différents contours de cette pression sociale qui envahit tous les pans de son existence. De la relation de couple à la stabilité professionnelle, la question du choix implique de véritablement peser les conséquences de ce bilan afin de l’accueillir avec sérénité. Et bien que souvent qualifiée d’égoïste (égoïste envers qui ?), cette décision peut au contraire se révéler absolument altruiste, en tout cas totalement raisonnée, pesée et sereine.

Réfléchir au désir d’enfanter devrait être perçu comme une attitude extraordinairement saine, absolument naturelle et non pas comme une étrangeté. Et pourtant. Cela reste un ébranlement qui place son existence en perspective.

Je pense que j’en aurai pas est construit en chapitres relativement courts où l’artiste québécoise explore un pan de la confusion qui l’habite à l’évocation de ce choix. Chaque chapitre est séparé par un interlude, témoignage (écrit seulement) de femmes n’ayant pas eu d’enfant naturellement, mais qui, pour certaines, n’ont pas pour autant abandonné la notion de maternité.

L’autrice articule ainsi ces différentes confidences à des récits de vie, son intériorité à des parcours poignants qui mettent en perspective son propre parcours de vie. Elle développe ainsi son histoire d’une manière brillante, non pas militante, mais éminemment intime, et donc universelle.

Les séquences sont empreintes d’une profonde délicatesse qui est soulignée par les images réalisées à la mine de plomb. Le niveau de détail, très subtil, augure d’un traitement tout en douceur du crayon sur le papier.

Le réalisme des images (souvent teintées de symbolisme) ramène au tangible des questions que les séquences soulèvent, mais la finesse et l’élégance du crayon ouatent cette réalité d’une profondeur réflexive et d’une couche de douceur presque tactile. On ne se lasse pas de contempler ces planches méticuleuses que l’on imagine réalisées avec un grand soin, avec presque une forme de tendresse qui nous touche et caresse le regard.

Avec Je pense que j’en aurai pas, Catherine Gauthier aborde un sujet encore malheureusement brûlant et terriblement d’actualité, mais elle livre avant tout un livre profond, émouvant, un témoignage poignant magnifiquement mis en image.

Essentiel en ce qu’il s’ancre dans des problématiques plus vastes. Essentiel en ce qu’il nous touche tous. Essentiel en ce que la poésie nous amène à écouter, à ressentir, et enlève toute possibilité de jugement.

