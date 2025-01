Sur les Champs-Élysées, la Fnac brade ses articles avant fermeture

La librairie nantaise Durance, une des plus anciennes de la ville, sort de six mois de travaux et propose de nouveaux espaces à sa clientèle. 60 m2 supplémentaires, pour permettre aux rayons arts, cuisine et bandes dessinées de se déployer plus largement : en quatre ans, l'enseigne a investi 800.000 € pour se réorganiser, sans changer d'adresse.