Lorenza Mazzetti l'audacieuse

À Londres, elle rencontre Lindsay Anderson, avec qui elle deviendra une figure de proue du cinéma anglais avant-gardiste. Ensemble, ils fondent le Free Cinema en 1956, un mouvement qui met en lumière le jazz, la vie urbaine, les travailleurs et les perspectives de réalisateurs indépendants à travers le monde.

Ce Carnet offre un témoignage précieux sur cette période peu documentée en France, tout en illustrant la capacité de résilience et de créativité de Mazzetti. Arrivée à Londres avec des fonds limités, elle entreprend des démarches audacieuses : elle se présente à la direction d'une école d'art et parvient à s'y inscrire grâce à son audace. Elle emprunte ensuite du matériel pour réaliser ses films, et va jusqu'à produire une adaptation de La Métamorphose de Kafka, alors que l'auteur était encore relativement méconnu, avant d'envoyer la facture au directeur de l'école.Lorenza Mazzetti

Aujourd'hui, l'œuvre de Lorenza Mazzetti connaît une redécouverte dans le monde du cinéma. Ses films ont été remastérisés et publiés en DVD par la prestigieuse collection BFI National Archive, et sont projetés dans divers musées, y compris le Moma à New York, lors de soirées spéciales.

Les Éditions la Baconnière nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Rome en 1927 et décédée dans la même ville en 2020, Lorenza Mazzetti était une écrivaine, réalisatrice et peintre accomplie. Après avoir passé son enfance en Toscane et survécu au massacre de Rignano, où elle a perdu sa tante et ses cousins, elle s'installe à Londres et fréquente la Slade School of Fine Art.

En empruntant du matériel de l'école, elle réalise son premier film, précurseur du Free Cinema, mouvement qu'elle cofonde avec Lindsay Anderson, Tony Richardson, et Karel Reisz.

Par Hocine Bouhadjera

